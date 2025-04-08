Рикочан – родом из Японии, но вышла замуж за украинца и живет в Украине уже несколько лет. Недавно она попробовала приготовить вареники со своей свекровью. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Рикочан.

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Как Рикочан готовила вареники со своей свекровью

Рикочан рассказала, что любит вареники, однако никогда их не готовила. Любимая начинка для нее – картофель с грибами. Однако недавно женщина решила приготовить вареники со своей "украинской мамой" – так она называет свою свекровь.

Женщины решили готовить любимые вареники Рикочан, а также вареники с сыром. Рикочан ожидала, что процесс будет намного сложнее.

Я думала, что процесс будет тяжелым, но это было интересно... Самым трудным для меня было хорошо слепить (вареники – 24 Канал). Но после нескольких неудачных попыток у меня получилось,

– делится Рикочан.

По ее словам, заказать вареники было бы легче, однако домашние и приготовленные с любовью – значительно вкуснее.

Как Рикочан со свекровью готовила вареники: смотрите видео

Рикочан говорит, что вареники получились очень вкусными и ей понравился процесс, ведь теперь она хочет попробовать приготовить вареники с ягодами.