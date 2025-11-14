Чому князя Ярослава називають Мудрим та чи був він таким насправді

Українська історія сповнена різних постатей, які вели різну діяльність. Часто вони отримували таке собі "прізвище" – якесь означення. яке давали в народі.

Наприклад, князя Володимира називають Великим, а Ярослава – Мудрим. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Чому Ярослава називають Мудрим?

Ярослав Мудрий, ймовірно, отримав своє "прізвище" через свою діяльність. Саме під час його правління культура та освіта набули небаченого на той момент розквіту. Зокрема, він заснував першу школу при Софійському соборі, створив велику бібліотеку в Києві та сприяв поширенню грамотності.

За його ініціативи почався переклад багатьох книг, вони переписувались, було укладено літописний звід.

Цей князь приділяв велику увагу зміцненню держави, її кордонів та стабілізації внутрішнього становища. Він провів низку реформ, які допомогти налагодити суспільне життя. Крім цього, за його правління уклали збірник законів "Руська правда". Саме він став основою для розвитку судової системи.



За Ярослава Мудрого уклали "Руську правду" / Фото Вікіпедія

Чи мав Володимир Великий гареми?

Володимир Великий, який відомий тим, що похрестив Русь, насправді вів доволі розпусний спосіб життя до того, як став християнином. Зокрема, він утримував майже тисячу наложниць.

У "Повісті минулих літ" мовиться про 800 наложниць. Крім цього, у нього було 8 законних дружин. Саме на стосунках із ними він зосередився після прийняття християнства.

Як насправді виглядав Іван Мазепа?