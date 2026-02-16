Портрет 90-річної гуцулки з люлькою підкорив усю Європу: хто така Чукутиха з Карпат

Портрет жінки з численними зморшками та глибоким поглядом, кучерями на чолі та з люлькою в руках – знайома багатьом українцям. Це – Чукутиха. Саме так у минулому столітті на Гуцульщині називали Марію Кречунєк – жінку, фото якої розлетілися на всю Європу.

На відомій світлині їй 90 років, а сам портрет створений ще у 1926 році, пише медіа "Українки". Згодом це фото спричинило міжнародний резонанс.

Читайте також Жінка, що зводила з розуму письменників та лікувалась від німфоманії: ким була Рая Троянкер

Що відомо про Чукутиху?

Марія Кречунєк народилася у квітні 1836 року в Ясенові Горішньому (тепер Верховинський район Івано-Франківщини). У 1867 році у 31-річному віці вона вийшла заміж за Йосипа Полєка. Його в селі називали Чукутом – мовчазним, замкненим та відлюдькуватим. З цього часу її й почали називати Чукутихою.

На той момент Марія була вже знаною карпатською співачкою. Її запрошували на весілля, а спів приносив їй добрий заробіток. Вона вирізнялася з-поміж інших жінок тим, що навіть палила люльку, а для жінки така річ того часу була незвична.



Відомий портрет Чукутихи / Фото з сайту "Українки"

Вирізнялася Марія не лише характером, але й красою. Вона прожила майже століття і до останній років залишалася яскравою постаттю.

"До останніх днів найгарніше в околиці одягалася. На голові закручувала кучері, прикрашала зачіску живими квітами. Мала прекрасний голос. І до того всього – феноменальну пам’ять. Весілля на Гуцульщині зазвичай гуляли три дні. То могла три доби співати пісень, і ні одна не повторювалася", – розповів дослідник Іван Зеленчук.

Хто автор знаменитого портнера?

Військовий фотограф Микола Сеньковський є автором відомого портрета Чукутихи. У 1926 році він приїхав на Верховинщину у справах. Він так захопився місцевими людьми й краєвидами, що навіть створив серію світлин під назвою "Гуцульські типи". Чоловік фотографував гуцулів, їхні ремесла, побут та пейзажі, а знімки продавав по всій Європі.

Особливо вразила фотографа Марія Кречунєк. Одне з її фото "Стара гуцулка" фотограф представив на Міжнародній фотовиставці в Парижі у 1931 році. Робота здобула одноголосне гран-прі та довго тиражувалася у світі.



Знаменитий портрет Чукутихи / Фото з сайту "Українки"

Що відомо про долю фотографа?

Доля Миколи Сеньковського виявилася трагічною. Він народився 1893 року на Полтавщині. Його дружина, вчителька Євгенія Поліщук, під час Другої світової війни підтримувала українське націоналістичне підпілля. У 1945 році її заарештували, вона втекла, але під час спроби перейти румунський кордон її знову затримали і в 1947-му розстріляли. Сам чоловік з 1939 року вважається зниклим безвісти.

"Коли мені було 8 років, вночі прийшли до хати якісь люди. Батько зняв із грудей образ Божої Матері, повісив мені на шию, благословив і вклав спати. На ранок його не було, і більше ніколи я батька не бачив", – розповів його син.

Марія Кречунєк прожила у шлюбі понад 50 років, народила 5 дітей та померла в першій половині 1930-х років. Сьогодні живе її правнук Микола Максим’юк, який очолює народний ансамбль дримбарів "Струни Черемоша" у Верхньому Ясенові. Саме у цьому селі знайшли її могилу. У Верховині з 2012 року проходить фестиваль гуцульської співанки на честь Чукутихи.

Ким була жінка, що вперше виходила заміж у білій сукні?

Традиція білих весільних суконь започаткована королевою Вікторією, яка вийшла заміж у білій сукні в 1840 році, йдеться у відео itsnotdana3.0. Саме вона обрала для себе білу розкішну сукню із мережива та шовку. З того часу це стало певним еталоном.

Королева Вікторія відзначилась не тільки впровадженням моди на білі весільні сукні. Вона запам'яталась Великій Британії одним із найдовших правлінь в історії – воно тривало 63 роки і сім місяців.

Що ще цікавого можна прочитати?