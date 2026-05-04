Йоду у "Зоряних війнах" мала зіграти мавпа: чому ідея провалилася

Мало хто знає, але легендарний майстр-джедай Йода міг виглядати зовсім інакше. У фільмі "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" його роль спершу хотіли віддати мавпі.

Про те, чому це так і не вдалося реалізувати, розповідає ScreenRant.

Як мавпа мало не зіграла Йоду?

Великого майстра-джедая Йоду спочатку планували показати за допомогою мавпи. Створюючи персонажа, Джордж Лукас прагнув втілити образ "несподіваного вчителя" – дивакуватої істоти, яку герой спершу недооцінює, але яка згодом виявляється носієм глибокої мудрості.

Ця історія довгий час сприймалася як легенда, подейкували навіть, що тварину навчили тримати палицю Йоди.

Втім, як зазначає Джонатан Рінзлер у своїй книзі "The Making of The Empire Strikes Back" опублікованій у 2010 році, задум виявився непрактичним. За словами одного з членів знімальної групи, мавпа постійно знімала б маску, тому ідея не мала шансів на успіх.

У підсумку творці "Зоряних війн" вирішили використати ляльку. Образ Йоди оживив лялькар і актор озвучування Френк Оз, який значно вплинув на характер персонажа. Зокрема, він змінив манеру мовлення героя.

Як згодом замінили ляльку Йоди?

Як пише Koimoi, дизайн ляльки не став фінальним етапом у розвитку Йоди. У фільмі "Прихована загроза" Джордж Лукас продовжив експерименти, дещо оновивши вигляд персонажа.

Згодом, із розвитком технологій, змінився і сам Йода. У фільмах "Атака клонів" та "Помста ситхів" він уже постав як повністю цифровий герой. Це дало змогу Йоді брати участь у масштабних поєдинках на світлових мечах.

Реакція фанатів на такий крок була неоднозначною. Частина глядачів сумувала за класичною лялькою, однак CGI-версія відкрила нові можливості для видовищної бойової хореографії.

Водночас сцени за участі Йоди, створені за допомогою комп'ютерної графіки, проклали шлях для його повернення у вигляді ляльки в "Останньому джедаї", подарувавши глядачам дозу ностальгії.

Цікаво! Ім'я Йоди теж могло бути іншим. Спочатку розглядали варіант "Баффі", згодом – "Мінч Йода", перш ніж Лукас зупинився на знайомому всім імені.

Чому Йода говорить так дивно?

Під час ювілейного показу фільму "Імперія завдає удару у відповідь" творець "Зоряних війн" Джордж Лукас пояснив, чому Йода говорить у незвичній манері. За його словами, магістр-джедай мав бути своєрідним філософом історії, тому його мова повинна була привертати особливу увагу.

Лукас зазначив, що звичайна мова не змусила б глядачів уважно слухати персонажа. Натомість дивна побудова фраз і специфічний стиль змушують людей зосереджуватися на змісті сказаного.

Особливо це було важливо для молодшої аудиторії, зокрема підлітків. У результаті така ідея зробила Йоду одним із найвпізнаваніших персонажів, чию манеру мовлення часто наслідують фанати.