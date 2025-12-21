Темрява перед світлом: що приховує зимове сонцестояння та інші факти, яких ви не знали

21 грудня – день Зимового сонцестояння. Цього дня ніч найдовша в році, а день найкоротший, проте вважається, що саме від цього моменту світловий день починає збільшуватись.

Наші предки вірили, що 21 грудня – доволі містичний та енергетично сильний день. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Дивіться також Не 7 січня: коли насправді святкували Різдво в Україні до 1918 року

Чи завжди Зимове сонцестояння в один день?

Дата може варіюватись – або 21 грудня, або 22 грудня. Цікаво, що дата Різдва Христового була прив'язана до сонцестояння (25 грудня за григоріанським календарем) для символічного з'єднання з відродженням світла.

Що відбувається у цей день?

День Зимового сонцестояння вважається днем завершення старих циклів та початку нових етапів. Це момент повного перезавантаження. Саме цей день ідеально підходить для закладання намірів щодо майбутніх рішень. Це ідеальний день для того, аби підбити підсумки року та окреслити плани на 2026.



День Зимового сонцестояння не завжди має одну дату / Фото Pexels

До чого тут Стоунхендж?

Відомий комплекс Стоунхендж стратегічно вирівняний із західною віссю Сонця, тоді як пам'ятник Ньюгрейндж орієнтований на лінію сходу сонця під час зимового сонцестояння. Хоча точне призначення цих стародавніх споруд залишається невизначеним, під час сонцестояння Стоунхендж приймає найбільший наплив туристів з усього світу.

Коли відбудеться момент сонцестояння у 2025 році?

Цього року це явище відбудеться 21 грудня в 17 годин 02 хвилини за Київським часом.

Чи відзначали цей день у інших країнах?

Так, у інших країнах є свої традиції щодо Зимового сонцестояння.

Наприклад, у країнах Скандинавії відзначали Йоль та палили вогнища на честь бога Тора. У Давньому Римі день Зимового сонцестояння відзначали 7 днів, починаючи з 17 грудня.

Звідки взявся термін "сонцестояння"?

Термін "сонцестояння" почали використовувати тому, що у цей день сонце ніби стоїть на місці, а саме у точці на горизонті, пише ВВС. Зимове сонцестояння – найкоротший день року в Північній півкулі, що настає, коли Сонце досягає найнижчої точки в небі.

Що нас чекає у 2026 році?