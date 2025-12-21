Наши предки верили, что 21 декабря – довольно мистический и энергетически сильный день. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Всегда ли Зимнее солнцестояние в один день?

Дата может варьироваться – или 21 декабря, или 22 декабря. Интересно, что дата Рождества Христова была привязана к солнцестоянию (25 декабря по григорианскому календарю) для символического соединения с возрождением света.

Что происходит в этот день?

День Зимнего солнцестояния считается днем завершения старых циклов и начала новых этапов. Это момент полной перезагрузки. Именно этот день идеально подходит для закладки намерений относительно будущих решений. Это идеальный день для того, чтобы подвести итоги года и наметить планы на 2026.



День Зимнего солнцестояния не всегда имеет одну дату / Фото Pexels

При чем здесь Стоунхендж?

Известный комплекс Стоунхендж стратегически выровнен с западной осью Солнца, тогда как памятник Ньюгрейндж ориентирован на линию восхода солнца во время зимнего солнцестояния. Хотя точное назначение этих древних сооружений остается неопределенным, во время солнцестояния Стоунхендж принимает наибольший наплыв туристов со всего мира.

Когда состоится момент солнцестояния в 2025 году?

В этом году это явление произойдет 21 декабря в 17 часов 02 минуты по Киевскому времени.

Отмечали ли этот день в других странах?

Да, в других странах есть свои традиции относительно Зимнего солнцестояния.

Например, в странах Скандинавии отмечали Йоль и жгли костры в честь бога Тора. В Древнем Риме день Зимнего солнцестояния отмечали 7 дней, начиная с 17 декабря.

Откуда взялся термин "солнцестояние"?

Термин "солнцестояние" начали использовать потому, что в этот день солнце будто стоит на месте, а именно в точке на горизонте, пишет ВВС. Зимнее солнцестояние – самый короткий день года в Северном полушарии, что наступает, когда Солнце достигает самой низкой точки в небе.

Что нас ждет в 2026 году?