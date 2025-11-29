Це мало хто помітив: що змінили в образах Київських князів на гривнях і до чого тут Москва
- Образи князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого на сучасних українських гривнях відрізняються від перших купюр.
- Зображення князів на банкнотах не є реалістичними портретами, а швидше символічними образами.
Образи князів Київської Русі на українських гривнях із часом помітно змінилися. Якщо на перших купюрах Володимир Великий і Ярослав Мудрий були зображені з вусами, то на сучасних банкнотах вони вже бородаті, але така трансформація не має нічого спільного з реальними зовнішніми рисами князів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в етері "Громадського радіо".
Дивіться також Володимир Великий не мав довгого волосся: історик розкрив, як він насправді міг виглядати
Чому бороди не притаманні князям Київської Русі?
Алфьоров зауважив, що під час створення перших українських банкнот художники обрали образи князів з вусами, які є більш реалістичними.
Історик наголосив, що постаті князів на банкнотах слід сприймати як образи, а не як портрет.
Для зображень на перших українських купюрах перемогли образи державницької школи, сформованої закордоном. Володимира Великого малювали не бородатим, а вусатим і у візантійській царській короні. Це показувало цивілізаційний вибір Володимира щодо розвитку нашої держави,
– розповів Алфьоров.
Дизайн двох гривень 1992 року / Фото Wikipedia
Він додав, що в період Київської Русі князі не носили бороду. Це підтверджують як зображення на тогочасних монетах, так і свідчення сучасників.
"Для прикладу, офіційний хроніст імператора Візантії Лев Диякон писав про Святослава Хороброго, що той мав блакитні очі, голену голову, з верхівки якої звисало пасмо волосся, дуже коротку бороду-щетину і з верхньої губи звисало велике пасмо волосся. Очевидно, хроніст не знав терміну "вуса", – зауважив історик.
Водночас Алфьоров додав, що після того, як Володимир Великий став святим, візантійська школа іконописання мала написати його портрет за образом візантійського святого, тобто з бородою.
Історик зазначив, що Володимир Великий і Ярослав Мудрий у сучасному дизайні гривні мають риси, близькі до образів московських князів, які носили бороди.
Що в часи Київської Русі називали гривнею?
Як пише Національний музей історії України, історія українських грошей бере початок ще в часи Київської Русі. Тоді гривною називали металевий обруч, який носили на шиї як прикрасу. Назва пов'язана зі словами "грива" та "загривок".
Гривни належали заможним людям і виготовлялися зі срібла, білона, міді, бронзи чи заліза. Існує припущення, що в певний період шийні гривни використовували як грошові одиниці, через що срібні злитки теж називали гривнами.
Гривни часів Київської Русі / Фото Національного музею історії України
Найдавніші слов'янські гривни датуються IX століттям. Подібні прикраси були поширені не лише серед слов’ян, а й серед балтів, фіноугрів та скандинавів.
Цікаво, що спочатку гривни носили тільки чоловіки як символ бойової звитяги, проте згодом ними прикрашали себе й жінки.
За що дражнили Ярослава Мудрого?
Олександр Алфьоров розповів, що Ярослава Мудрого дражнили через фізичну ваду. За словами історика, у юному віці майбутній князь вивихнув праву ногу, а згодом зламав її.
Через неправильне зрощення кісток він кульгав упродовж усього життя. Цей факт підтверджується дослідженням решток Ярослава Мудрого.
Саме через кульгавість противники князя використовували образливі прізвиська на його адресу, зокрема називали його "кульгавим" або "хромцем".