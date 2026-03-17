Перші дві ви просто не помітили: що таке кав'ярні "третьої хвилі" та чому їх висміюють

Кава давно перестала бути просто напоєм. У сучасному світі сформувалась ціла кавова культура, яка має значний вплив на тенденції сьогодення.

Не так давно з'явилось поняття кав'ярень "третьої хвилі" і воно має специфічне значення. Про це пише papakava.

Що таке "третя хвиля", коли справа стосується кави?

Логічно припустити, що якщо існує так звана третя хвиля, то мають бути і перші дві, однак про них мало хто знає, адже вони не були предметом цілого соціального конфлікту. Втім, перша та друга хвилі споживання кави дійсно існують.

Перша хвиля – каву починають активно пити. Вона стає доступною та звичною для всіх. У цей же час з’являються світові кавові бренди, такі як: Nescafe, Maxwell House.

Друга хвиля – це час, коли формується кавова культура. Саме у цей момент з'являються кав'ярні, експериментують зі смаками, тобто люди розуміють гастрономічним різноманіття та цінність цього напою.

Третя хвиля – фактично цей напій виводять в рівень мистецтва. Тут на перший план виходить якість зерна та чистота смаку.

Втім, зараз формується й четверта хвиля, розповіли в robinlab.coffee. Зараз формується сприйняття кав'ярень як певних спільнот. Крім цього, вже починається епоха експериментів із кавовими смаками. Цей крок є логічним у розвитку культури споживання кави, однак для повноцінного формування, потрібен час.

Що характерно для кав'ярень "третьої хвилі"?

У мережі можна зустріти чимало відео, де кав'ярні "третьої хвилі" виводяться до рівня абсурду та фактично є черговою "вигадкою зумерів". Прискіпливе ставлення до кави чомусь найчастіше висміюється.

Насправді для таких кав'ярень характерна глибина вивчення саме того, з чого вони роблять напої. Зокрема, важлива можливість дізнатися інформацію вказану в паспорті кавових зерен. Наприклад, сорт зерна, методи його вирощування, та інше. Також звертають увагу на якість та різноманіття інших інгредієнтів.

Звісно, такі кав'ярні не обходяться без професійного обладнання та барист, які можуть не тільки приготувати смачний напій, а й порадити, що обрати, знаються на каві. Крім цього, не останню роль відіграє інтер'єр. Зазвичай такі кав'ярні стильні та лаконічні.

