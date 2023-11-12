"Окупанти вчаться дозаправлятися в повітрі": Ігнат сказав, чи збільшиться ще тривалість тривог

Російські загарбники останні кілька разів підіймали у небо свої літаки МіГ-31К, тримаючи українців у напрузі понад 3 години. Зрештою таким чином окупанти вчаться дозаправляти свої винищувачі у повітрі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що все ж у росіян є та часова межа для польотів, яку вони, ймовірно, не перетинатимуть, передає 24 Канал.

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Як зміняться тривоги через дозаправляння МіГ-31К

Ігнат, відповідаючи на питання журналістки про те, чи можуть росіяни кілька разів дозаправляти свої винищувачі у повітрі, зазначив, що, можливо, вони можуть це робити, але тоді пілот, що керує повітряним судном.

Зрозуміло, що є якісь певні вимоги, періодичність. Не можуть (росіяни – 24 Канал) нескінченно заправлятися. Можливо тактико-технічні характеристики літака теж не дозволяють,

– сказав він.

Речник наголосив, що, ймовірно, росіяни не мають таку потребу, адже їхні МіГ-31К літають понад 3 години. І цього вже достатньо дійсно, щоби тримати Україну в напрузі тривалий час.

Ігнат також сказав, що така довготривала тривога впливає на Повітряні сили, так само як і на всіх українців. Водночас військові в будь-який момент готові відбити ворожу атаку.

"Часто запитують, чи ми готуємося до якось періоду опалювального. Повітряні сили завжди в готовності, готуватися (додатково – 24 Канал) нам тут ніколи", – підкреслив речник.

Наостанок він зазначив, що готуються наразі українські військові закордоном, які опановують західну техніку і передову тактику у війні. Водночас в Україні робиться все, щоб посилити наш "повітряний щит" додатковими комплексами ППО і ПРО.

Крім того, у мережі з'явилося відео того, як саме російські літаки дозаправляються у повітрі. Зокрема, на кадрах видно, як до МіГ-31К притягують шланг, який має постачати йому паливо для подальшого польоту.

Як дозаправляють винищувач МіГ-31К: дивіться відео

На що треба звертати увагу під час тривоги