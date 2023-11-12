"Оккупанты учатся дозаправляться в воздухе": Игнат сказал, увеличится ли еще время тревог

Российские захватчики последние несколько раз поднимали в небо свои самолеты МиГ-31К, держа украинцев в напряжении более 3 часов. В конце концов, таким образом, оккупанты учатся дозаправлять свои истребители в воздухе.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что все же у россиян есть та временная граница для полетов, которую они, вероятно, не будут пересекать, передает 24 Канал.

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Как изменятся тревоги из-за дозаправки МиГ-31К

Игнат, отвечая на вопрос журналистки о том, могут ли россияне несколько раз дозаправлять свои истребители в воздухе, отметил, что, возможно, они могут это делать, но тогда пилот, управляющий воздушным судном.

Понятно, что есть определенные требования, периодичность. Не могут (россияне – 24 Канал) бесконечно заправляться. Возможно, тактико-технические характеристики самолета тоже не позволяют,

– сказал он.

Спикер подчеркнул, что, вероятно, россияне не нуждаются в такой необходимости, ведь их МиГ-31К летают более 3 часов. И этого уже достаточно действительно, чтобы держать Украину в напряжении долго.

Игнат также сказал, что такая длительная тревога влияет на Воздушные силы, равно как и на всех украинцев. В то же время военные в любой момент готовы отразить вражескую атаку.

"Часто спрашивают, готовимся ли мы к какому-то периоду отопительного. Воздушные силы всегда в готовности, готовиться (дополнительно – 24 Канал) нам здесь никогда", – подчеркнул спикер.

Напоследок он отметил, что готовятся украинские военные за рубежом, которые овладевают западной техникой и передовой тактикой в войне. В то же время в Украине делается все, чтобы усилить наш "воздушный щит" дополнительными комплексами ПВО и ПРО.

Кроме того, в сети появилось видео того, как именно российские самолеты дозаправляются в воздухе. В частности, на кадрах видно, как к МиГ-31К притягивают шланг, который должен поставлять топливо для дальнейшего полета.

Как дозаправляют истребитель МиГ-31К: смотрите видео

На что нужно обращать внимание во время тревоги