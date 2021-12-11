Це відповідальність парламенту, – Ситник про ліквідацію ОАСК
Джерело:24 канал
У квітні Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Водночас відповідне питання досі остаточно не розв'язане.
Про це в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він пояснив, що питання ліквідації ОАСК – відповідальність парламенту.
Не пропустіть Рада планує позбавити ОАСК права скасовувати рішення Кабміну
"Питання розгляду невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК, розгляд статей, інших питань, делегування членів конкурсних комісій з обрання антикорупційного – це зона відповідальності парламенту, політична", – сказав директор НАБУ.
Артем Ситник зазначив, що відповідальність також за апаратом, який організовує розгляд відповідних питань.Зверніть увагу! Народні депутати на початку листопада 2021 року підтримали законодавчу ініціативу щодо позбавлення Окружного адміністративного суду Києва права скасовувати рішення Кабміну.
Ліквідація ОАСК: що треба знати
- Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації ОАСК як невідкладний. Відповідно до Конституції, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент.
- Водночас в Офісі Президента зазначили, що ОАСК "мав достатньо часу, аби одуматися".
- Серед скандалів ОАСК: главу скандального суду Павла Вовка та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади. Так звані "плівки Вовка" оприлюднило Національне антикорупційне бюро ще у 2019 році.