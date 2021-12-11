Це відповідальність парламенту, – Ситник про ліквідацію ОАСК

У квітні Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Водночас відповідне питання досі остаточно не розв'язане.

Про це в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він пояснив, що питання ліквідації ОАСК – відповідальність парламенту.

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"Питання розгляду невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК, розгляд статей, інших питань, делегування членів конкурсних комісій з обрання антикорупційного – це зона відповідальності парламенту, політична", – сказав директор НАБУ.

Артем Ситник зазначив, що відповідальність також за апаратом, який організовує розгляд відповідних питань.

Ліквідація ОАСК: що треба знати

Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації ОАСК як невідкладний. Відповідно до Конституції, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент.

Водночас в Офісі Президента зазначили, що ОАСК "мав достатньо часу, аби одуматися".

Серед скандалів ОАСК: главу скандального суду Павла Вовка та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади. Так звані "плівки Вовка" оприлюднило Національне антикорупційне бюро ще у 2019 році.

Народні депутати на початку листопада 2021 року підтримали законодавчу ініціативу щодо позбавлення Окружного адміністративного суду Києва права скасовувати рішення Кабміну.