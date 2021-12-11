Это ответственность парламента, – Сытник о ликвидации ОАСК

В апреле Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева. В то же время соответствующий вопрос до сих пор окончательно не решен.

Об этом в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Он объяснил, что вопрос ликвидации ОАСК – ответственность парламента.

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"Вопрос рассмотрения неотложного законопроекта о ликвидации ОАСК, рассмотрение статей, других вопросов, делегирование членов конкурсных комиссий по избранию антикоррупционного – это зона ответственности парламента, политическая", – сказал директор НАБУ.

Артем Сытник отметил, что ответственность также за аппаратом, который организует рассмотрение соответствующих вопросов.

Ликвидация ОАСК: что нужно знать

Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК как неотложный. Согласно Конституции, суд ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент.

В то же время в Офисе Президента отметили, что ОАСК "имел достаточно времени, чтобы одуматься".

Среди скандалов ОАСК: главу скандального суда Павла Вовка и других судей подозревают в попытке узурпации власти. Так называемые "пленки Вовка" обнародовало Национальное антикоррупционное бюро еще в 2019 году.

Народные депутаты в начале ноября 2021 года поддержали законодательную инициативу о лишении Окружного административного суда Киева права отменять решения Кабмина.