Про це в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він пояснив, що питання ліквідації ОАСК – відповідальність парламенту.
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"Питання розгляду невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК, розгляд статей, інших питань, делегування членів конкурсних комісій з обрання антикорупційного – це зона відповідальності парламенту, політична", – сказав директор НАБУ.
Артем Ситник зазначив, що відповідальність також за апаратом, який організовує розгляд відповідних питань.
Ліквідація ОАСК: що треба знати
- Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації ОАСК як невідкладний. Відповідно до Конституції, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент.
- Водночас в Офісі Президента зазначили, що ОАСК "мав достатньо часу, аби одуматися".
- Серед скандалів ОАСК: главу скандального суду Павла Вовка та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади. Так звані "плівки Вовка" оприлюднило Національне антикорупційне бюро ще у 2019 році.