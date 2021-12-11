Про це в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він пояснив, що питання ліквідації ОАСК – відповідальність парламенту.

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"Питання розгляду невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК, розгляд статей, інших питань, делегування членів конкурсних комісій з обрання антикорупційного – це зона відповідальності парламенту, політична", – сказав директор НАБУ.

Артем Ситник зазначив, що відповідальність також за апаратом, який організовує розгляд відповідних питань.

Зверніть увагу! Народні депутати на початку листопада 2021 року підтримали законодавчу ініціативу щодо позбавлення Окружного адміністративного суду Києва права скасовувати рішення Кабміну.

Ліквідація ОАСК: що треба знати