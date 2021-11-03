Президентський законопроєкт №5067 ухвалили 254 депутати наразі лише у першому читанні.

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Що передбачає законопроєкт

Документом пропонується визначити, що Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження нормативно-правових актів:

Кабінету Міністрів,

міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади,

Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України.

Пропонується виключити відповідні категорії справ з виключної підсудності Окружного адміністративного суду Києва. Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах є Велика палата Верховного суду.

Також цим законопроєктом уточнюється значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Що це означає

Як пояснили у Центрі протидії корупції, ОАСК не буде розглядати оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших органів виконавчої влади. Оскільки його територіальна юрисдикція поширюється на Київ, то законопроєкт пропонує новий порядок.

Саме підсудність скандального ОАСК і є однією з підстав для критики суду. Адже через можливість безконтрольно впливати на ключові процеси в країні, цей суд і став тим правовим монстром, якого ми маємо досі,

– наголосили у ЦПК.

Відтак, законопроєкт передбачає, що спори з вищевказаними суб'єктами будуть підсудні Верховному Суду як першій інстанції.