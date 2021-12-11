Об этом в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Он объяснил, что вопрос ликвидации ОАСК – ответственность парламента.
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"Вопрос рассмотрения неотложного законопроекта о ликвидации ОАСК, рассмотрение статей, других вопросов, делегирование членов конкурсных комиссий по избранию антикоррупционного – это зона ответственности парламента, политическая", – сказал директор НАБУ.
Артем Сытник отметил, что ответственность также за аппаратом, который организует рассмотрение соответствующих вопросов.
Ликвидация ОАСК: что нужно знать
- Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК как неотложный. Согласно Конституции, суд ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент.
- В то же время в Офисе Президента отметили, что ОАСК "имел достаточно времени, чтобы одуматься".
- Среди скандалов ОАСК: главу скандального суда Павла Вовка и других судей подозревают в попытке узурпации власти. Так называемые "пленки Вовка" обнародовало Национальное антикоррупционное бюро еще в 2019 году.