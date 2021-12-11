Об этом в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Он объяснил, что вопрос ликвидации ОАСК – ответственность парламента.

Не пропустите Рада планирует лишить ОАСК права отменять решения Кабмина

"Вопрос рассмотрения неотложного законопроекта о ликвидации ОАСК, рассмотрение статей, других вопросов, делегирование членов конкурсных комиссий по избранию антикоррупционного – это зона ответственности парламента, политическая", – сказал директор НАБУ.

Артем Сытник отметил, что ответственность также за аппаратом, который организует рассмотрение соответствующих вопросов.

Обратите внимание! Народные депутаты в начале ноября 2021 года поддержали законодательную инициативу о лишении Окружного административного суда Киева права отменять решения Кабмина.

Ликвидация ОАСК: что нужно знать