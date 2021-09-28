Це їх зачепило, – політолог про реакцію "ЄС" на закон про олігархів
Джерело:24 канал
Вперше в історії України влада взяла на себе зобов'язання назвати олігархів тими, ким вони є. Зокрема внести їх у публічний реєстр.
Це добре, бо кожна українська влада обіцяла боротьбу з олігархами і не робила нічого конкретного у цьому напрямку. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Костянтин Батозький.
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За його словами, буде дуже смішно, якщо в реєстрі не опиниться Ігор Коломойський чи Рінат Ахметов. Цілком логічно, що одним із фігурантом списку має стати Петро Порошенко.
Батозький: Дуже показова історія
Адже за всіма ознаками п'ятий президент – олігарх. Він є власником ЗМІ, має політичну партію, сидить у парламенті і має прямий вплив на ухвалення рішень в українській політиці.
Той факт, що першим боротися проти закону про олігархів почала партія, на чолі якої стоїть олігарх, дуже показова історія. Це означає, що це їх зачепило,
– наголосив Батозький.
Він зауважив, що нардепи обрали шлях публічної боротьби саме з цим законопроєктом. Так підтвердили всім, що вони є партією, яка виступає якщо не на підтримку всіх олігархів, то хоча б одного.Нагадаємо! Закон про статус олігарха Верховна Рада схвалила 23 вересня. Згідно з ним, до реєстру зараховуватимуть людину, яка відповідає 3 з 4 критеріїв: бере участь у політичному житті, впливає на ЗМІ, є кінцевим власником суб'єкта господарювання та має активи понад мільйон прожиткових мінімумів.
"Якби я був політичним консультантом партії "Європейська Солідарність", я б жодним чином не радив би їм чіплятись за цей закон. Натомість зосередити свої зусилля на тому, щоб відстоювати у парламенті інші дуже важливі для людей пріоритети", – відзначив політолог.
Батозький прокоментував реакцію "ЄС" на деолігархізацію: дивіться відео
"ЄС" проти закону щодо деолігархізації
- Нардепи з партії "Європейська Солідарність" подали позови відразу до трьох інституцій через голосування за закон про деолігархізацію.
- Відтак їхні заяви лежать у Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора.
- Представник президента в Конституційному Суді, депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що серед критиків закону – інтереси "Опозиційної платформи – За життя", "ЄС" і "Батьківщини".