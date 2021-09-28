Это их задело, – политолог о реакции "ЕС" на закон об олигархах

Впервые в истории Украины власть взяла на себя обязательство назвать олигархов теми, кем они являются.

Это хорошо, потому что каждая украинская власть обещала борьбу с олигархами и не делала ничего конкретного в этом направлении. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Константин Батозский.

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По его словам, будет очень смешно, если в реестре не окажется Игорь Коломойский или Ринат Ахметов. Вполне логично, что одним из фигурантов списка должен стать Петр Порошенко.

Батожский: очень показательная история

Ведь по всем признакам пятый президент – олигарх. Он является владельцем СМИ, имеет политическую партию, сидит в парламенте и имеет прямое влияние на принятие решений в украинской политике.

Тот факт, что первым бороться против закона об олигархах начала партия, во главе которой стоит олигарх, очень показательная история. Это значит, что это их задело,

– подчеркнул Батозский.

Он отметил, что нардепы выбрали путь публичной борьбы именно с этим законопроектом. Так подтвердили всем, что они являются партией, которая выступает если не в поддержку всех олигархов, то хотя бы одного.

Закон о статусе олигарха Верховная Рада одобрила 23 сентября. Согласно ему, в реестр будут зачислять человека, который соответствует 3 из 4 Критериев: участвует в политической жизни, влияет на СМИ, является конечным владельцем субъекта хозяйствования и имеет активы более миллиона прожиточных минимумов.

"Если бы я был политическим консультантом Партии "Европейская солидарность", я бы никоим образом не советовал бы им цепляться за этот закон. Зато сосредоточить свои усилия на том, чтобы отстаивать в парламенте другие очень важные для людей приоритеты", – отметил политолог.

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