Это хорошо, потому что каждая украинская власть обещала борьбу с олигархами и не делала ничего конкретного в этом направлении. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Константин Батозский.
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По его словам, будет очень смешно, если в реестре не окажется Игорь Коломойский или Ринат Ахметов. Вполне логично, что одним из фигурантов списка должен стать Петр Порошенко.
Батожский: очень показательная история
Ведь по всем признакам пятый президент – олигарх. Он является владельцем СМИ, имеет политическую партию, сидит в парламенте и имеет прямое влияние на принятие решений в украинской политике.
Тот факт, что первым бороться против закона об олигархах начала партия, во главе которой стоит олигарх, очень показательная история. Это значит, что это их задело,
– подчеркнул Батозский.
Он отметил, что нардепы выбрали путь публичной борьбы именно с этим законопроектом. Так подтвердили всем, что они являются партией, которая выступает если не в поддержку всех олигархов, то хотя бы одного.
"Если бы я был политическим консультантом Партии "Европейская солидарность", я бы никоим образом не советовал бы им цепляться за этот закон. Зато сосредоточить свои усилия на том, чтобы отстаивать в парламенте другие очень важные для людей приоритеты", – отметил политолог.
Батозский прокомментировал реакцию "ЕС" на деолигархизацию: смотрите видео
"ЕС" против закона о деолигархизации
- Нардепы из партии "Европейская солидарность" подали иски сразу к трем институтам из-за голосования за закон о деолигархизации.
- Поэтому их заявления лежат в Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований и офисе генерального прокурора.
- Представитель президента в Конституционном Суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что среди критиков закона – интересы "Оппозиционной платформы – За жизнь", "ЕС" и "Батькивщины".