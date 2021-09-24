Как в "ЕС" объясняют блокирование закона
Голосование за законопроект №5599 "состоялось с грубыми нарушениями требований регламента Верховной Рады". Об этом в пояснительной записке к своему документу заявил Олег Синютка.
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Так, регламент предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения. Синютка отметил, что во время обсуждения законопроекта члены "Европейской Солидарности" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложений.
Однако вопреки требованиям регламента председатель проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проект закона №5599. Так он нарушил нормы регламента,
– говорится в пояснительной записке.
Синютка подчеркнул, что законопроект нельзя считать одобренным. Поэтому он, мол, подлежит отмене.
Рада одобрила законопроект об олигархах: главное
- Документ о деолигархизации одобрили 23 сентября. За него проголосовали 279 народных избранников.
- Законопроект создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и ограничить их влияние на экономику Украины.
- Согласно закону, в Украине создадут реестр олигархов. Чтобы в него попасть, следует соответствовать трем из четырех критериев.