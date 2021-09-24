Как в "ЕС" объясняют блокирование закона

Голосование за законопроект №5599 "состоялось с грубыми нарушениями требований регламента Верховной Рады". Об этом в пояснительной записке к своему документу заявил Олег Синютка.

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Так, регламент предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения. Синютка отметил, что во время обсуждения законопроекта члены "Европейской Солидарности" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложений.

Однако вопреки требованиям регламента председатель проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проект закона №5599. Так он нарушил нормы регламента,

– говорится в пояснительной записке.

Синютка подчеркнул, что законопроект нельзя считать одобренным. Поэтому он, мол, подлежит отмене.

Обратите внимание! Пока народные депутаты не рассмотрят проекты об отмене законопроекта, председатель Верховной Рады не может отдать документ на подпись президенту. Поэтому такими постановлениями закон фактически блокируют.

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