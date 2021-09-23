По прогнозам Давида Арахамии, закон будет поддерживать лишь 236 народных депутатов. Поэтому количество голосов за закон было неприятно неожиданным.

Интересно Зеленский отреагировал на принятие закона об олигархах

Голосование имеет серьезный результат

По словам Арахамии, голосование за закон об олигархах помогло выявить тех, кто работает на олигархическую власть. Однако количество тех, кто поддержал борьбу с богачами больше, чем ожидали.

Все, кто видел как это (голосование – 24 канал) проходило сегодня в зале, точно понимают кто на какой стороне, кто "слуги народа", а кто "слуги олигархов",

– подытожил Арахамия.

Закон об олигархах: главное