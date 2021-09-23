По прогнозам Давида Арахамии, закон будет поддерживать лишь 236 народных депутатов. Поэтому количество голосов за закон было неприятно неожиданным.
Интересно Зеленский отреагировал на принятие закона об олигархах
Голосование имеет серьезный результат
По словам Арахамии, голосование за закон об олигархах помогло выявить тех, кто работает на олигархическую власть. Однако количество тех, кто поддержал борьбу с богачами больше, чем ожидали.
Все, кто видел как это (голосование – 24 канал) проходило сегодня в зале, точно понимают кто на какой стороне, кто "слуги народа", а кто "слуги олигархов",
– подытожил Арахамия.
Закон об олигархах: главное
- 3 июня 2021 года президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об олигархах. Накануне он анонсировал его и отметил, что у олигархов теперь будет два выхода – попасть под санкции или же прекратить незаконную деятельность.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что олигархи в Украине имеют серьезное влияние на экономику, внешние и внутренние политические процессы.
- 1 июля 2021 года народные депутаты предварительно поддержали президентский законопроект.
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада окончательно поддержала закон об олигархах.