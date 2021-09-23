За прогнозами Давида Арахамії, закон бали б підтримати лише 236 народних депутатів. Тому кількість голосів за закон була неприємно несподіваною.

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Голосування має серйозний результат

За словами Арахамії, голосування за закон про олігархів допомогло виявити тих, хто працює на олігархічну владу. Однак кількість тих, хто підтримав боротьбу з багатіями більша, ніж очікували.

Всі, хто бачив як це (голосування – 24 канал) проходило сьогодні в залі, точно розуміють хто на якому боці, хто "слуги народу", а хто "слуги олігархів,

– підсумував Арахамія.

Закон про олігархів: головне