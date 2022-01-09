Цимбалюк розповів, чи відверне Казахстан увагу Путіна від України

Журналіст Роман Цимбалюк оцінив вплив протестів у Казахстані на агресивні плани очільника Кремля Володимира Путіна щодо України. На його думку ситуація може бути схожою на те, що відбувалося у Білорусі.

За словами Романа Цимбалюка, відвернути увагу Путіна від нашої країни не змогли протести в Білорусі, які почалися в серпні 2020 року. Про це журналіст заявив в інтерв'ю.

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У Росії агресивна політика

Роман Цимбалюк припустив, що казахські силовики спільно з військами ОДКБ зможуть найближчим часом приборкати ситуацію в Казахстані. Після того уся сила російської пропаганди, засобів інформаційної та дипломатичної війни, на думку журналіста, знову буде зосереджена на нашій країні.

Цимбалюк переконаний, що загалом ситуація з Казахстаном не вплине на наміри Росії щодо України через те, що основа внутрішньої та зовнішньої політики Кремля більш агресивна, адже вона передбачає боротьбу з НАТО.

Для Росії основа зовнішньої та внутрішньої політики – це боротьба з НАТО. І Казахстаном тут цю тему ніяк не перебити,

– наголосив Цимбалюк.

Тому на переконання журналіста нам потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.

Путін хоче, щоб НАТО пішло з Європи

На думку Романа Цимбалюка, агресивні наміри Кремля й щодо НАТО підтверджують ті самі "гарантії безпеки", які Росія та Північноатлантичний Альянс мають обговорити 12 січня в Женеві.

Умови російських "гарантій безпеки", як заявив Цимбалюк" вимагають не лише заборону членства України в НАТО. Вони спрямовані на те, щоб Альянс просто покинув Європу.

Однак журналіст впевнений, що в Росії нічого не вийде, щобільше – російська пропаганда тільки збільшила підтримку членства НАТО в Україні та кількість людей, які готові захищати свою землю.

Головне про події в Казахстані

Уже тиждень в Казахстані не вщухають масові протести, яким активно протистоїть влада на чолі з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим.

Для придушення протестів Токаєв закликав Організацію договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Росія і власне Казахстан) ввести війська.

Найбільше контингенту прибуло з Росії, а місію так званих "миротворців" очолив Андрій Сердюков – керівник спецоперації з захоплення українського Криму в 2014 році.

Станом на 9 січня, казахські силовики затримали 5 969 мітингувальників, 164 людини загинули, серед яких 3 дітей.

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