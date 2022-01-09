Пояснюють це "проведенням перевірки готовності чергових сил протиповітряної оборони". Таку заяву 9 січня оприлюднила пресслужба Чорноморського флоту.

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До бойових тренувань залучили екіпажі морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту, дивізіони зенітних ракетних систем С-400, розрахунки ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С".

Що відпрацювали військові Росії

Як заявили у міноборони держави-агресорки, їхні військові відпрацювали виявлення та супровід літальних апаратів, зокрема – на надмалих висотах.

Для цього залучили екіпажі:

літаків-розвідників Су-24МР;

багатоцільових винищувачів Су-27 та Су-30СМ;

бойові розрахунки дивізіону комплексів С-400 "Тріумф" та "Панцир-С".

Тренування ЗСУ біля Криму

Напередодні навчання біля тимчасово окупованого Росією Криму провели Збройні сили України. На Херсонщині тренувалися гранатометні підрозділи "Південь". Вони виконували, зокрема, вогневі завдання зі знищення танків. "Справжня перемога у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до Євросоюзу та НАТО", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

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