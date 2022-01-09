Цимбалюк рассказал, отвлечет ли Казахстан внимание Путина от Украины

Журналист Роман Цимбалюк оценил влияние протестов в Казахстане на агрессивные планы главы Кремля Владимира Путина в отношении Украины. По его мнению ситуация может быть похожей на то, что происходило в Беларуси.

По словам Романа Цимбалюка, отвлечь внимание Путина от нашей страны не смогли протесты в Беларуси, которые начались в августе 2020 года. Об этом журналист заявил в интервью.

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В России агрессивная политика

Роман Цимбалюк предположил, что казахские силовики совместно с войсками ОДКБ смогут в ближайшее время усмирить ситуацию в Казахстане. После того вся сила российской пропаганды, средств информационной и дипломатической войны, по мнению журналиста, снова будет сосредоточена на нашей стране.

Цимбалюк убежден, что в целом ситуация с Казахстаном не повлияет на намерения России в отношении Украины из-за того, что основа внутренней и внешней политики Кремля более агрессивна, ведь она предусматривает борьбу с НАТО.

Для России основа внешней и внутренней политики – это борьба с НАТО. И Казахстаном здесь эту тему никак не перебить,

– подчеркнул Цимбалюк.

Поэтому по убеждению журналиста нам нужно быть готовыми к любому сценарию.

Путин хочет, чтобы НАТО ушло из Европы

По мнению Романа Цимбалюка, агрессивные намерения Кремля и в отношении НАТО подтверждают те самые "гарантии безопасности", которые Россия и Североатлантический Альянс должны обсудить 12 января в Женеве.

Условия российских "гарантий безопасности", как заявил Цимбалюк требуют не только запрет членства Украины в НАТО. Они направлены на то, чтобы Альянс просто покинул Европу.

Однако журналист уверен, что в России ничего не получится, более того – российская пропаганда только увеличила поддержку членства в НАТО в Украине и количество людей, которые готовы защищать свою землю.

Главное о событиях в Казахстане

Уже неделю в Казахстане не утихают массовые протесты, которым активно противостоит власть во главе с президентом Касимом-Жомартом Токаевым.

Для подавления протестов Токаев призвал Организацию договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и собственно Казахстан) ввести войска.

Больше всего контингента прибыло из России, а миссию так называемых "миротворцев" возглавил Андрей Сердюков – руководитель спецоперации по захвату украинского Крыма в 2014 году.

По состоянию на 9 января, казахские силовики задержали 5 969 митингующих, 164 человека погибли, среди которых 3 детей.

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