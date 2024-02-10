Морський "Кинджал" чи "вундервафля": що відомо про російську ракету "Циркон"

Російський ракетний обстріл українських житлових будинків і цивільної інфраструктури 7 лютого 2024 року став особливим, адже окупанти вперше використали власний прототип – ракету "Циркон", якою Путін вже кілька років лякає світ.

Російський ракетний обстріл українських житлових будинків і цивільної інфраструктури 7 лютого 2024 року став особливим, адже окупанти вперше могли використати власний прототип – ракету "Циркон", якою Путін вже кілька років лякає світ.

Першими про можливе застосування новітньої російської розробки, відомої як перспективна крилата гіперзвукова ракета ЗМ22 "Циркон", повідомила група Monitor, що займається відстеженням пусків російських ракет. 24 Канал пояснює, що це за ракета та наскільки небезпечною є.

До теми Для атаки по Києву Росія могла використати протикорабельну ракету "Циркон"

Що відомо про можливий "дебют" ракети "Циркон"

Експерти звернули увагу на нетрадиційну для російських ракет траєкторію під час вранішньої ракетної атаки на Київ. Також було встановлено, що снаряд запускали з території окупованого Криму – з універсального вертикального пускового контейнера, можливо – 3С-14.

Подолання гіперзвукового рубежу не відмічали, характеристики польоту схожі на гібрид "Кинджала" та "Онікса",

– повідомлення групи Monitor щодо можливого застосування ракети "Циркон" 7 лютого 2024 року.

Пізніше в Києві були знайдені специфічні уламки, що ідентифікували як решки саме "Циркона". На цьому етапі до роботи долучилася OSINT-спільнота.



Куди прилетів "Циркон" / фото Нацполіції

Було встановлено фінальну ціль російської ракети – вона уразила підземні кабелі в Дпіпровському районі столиці, звісно цивільного призначення, та на декілька годин залишила декілька кварталів Києва без світла.



Можливі рештки російського "Циркона" на околицях Києва, зверніть увагу на надпис, виконаний олівцем чи то маркером на "вундер ваффе" за мільйони / фото Defence Express

Якщо ж припустити, що ціллю коштовної зброї були не кабелі ЛЕП, а все ж якісь більш важливі цілі, то для росіян є погані новини – їхню ракету було перехоплено і вона не влучила, куди планували окупанти. Що їй завадило – чи то українські системи ППО, чи то РЕБ (нині значна частина ракет росіян просто заземлюється), чи то криві руки російських виробників зброї та їхніх товаришів по розуму з армії вторгнення, наразі питання відкрите.

В офіційній статистиці Повітряних сил ЗСУ про застосування "Циркону" не повідомляється й мовиться лише про понад 20 ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, якими Росія атакувала Київ.

До теми Що відомо про крилаті ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 7 лютого

Таким чином, з високою долею вірогідності можна стверджувати, що Росія провела "розвідку боєм" та застосувала проти цивільних українців свою новітню розробку.

Що ж відомо про "Циркон"?

У Нацполіції кажуть, що "Цирконів" чи чогось схожого 7 лютого могло бути більше. Також представники OSINT-спільноти писали, що схожі на уламки "Циркону" знаходили й раніше, але не могли точно визначити приналежність.У будь-якому разі офіційної інформації наразі немає, а речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментаріповідомив, що

ЗМ22 "Циркон" – це протикорабельна ракета. Вона заявлена як гіперзвукова протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Головна її "фішка" – це здатність маневрувати на гіперзвуковій швидкості (понад 5 махів). Принаймні, так заявлено.

Проєктна ціль ракети – ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об'єктів. Тобто Росія готувала її з прицілом на можливе протистояння з США та їхніми численними авіаносними групами.



Можливий запуск ракети "Циркон" / фото російські ЗМІ

Розробка проєкту велася з 2011 року, відповідав за зброю – конструктор Олександр Леонов та "НПО машиностроения" (входить до складу корпорації "Тактическое ракетное вооружение"). Навіть в умовах, коли санкцій не було (або були, але незначні), з випробуваннями не поспішали – їх було менше 10, що доволі дивно для зброї такої важливості.

Розлого За що в Росії садять фізиків у справі про "гіперзвук" і до чого тут "Кинджали"

Бойове застосування "Циркону", схоже, відбулося 7 лютого 2024 року, а за два роки до цього Росія провела великі фінальні тестові стрільби ракети (перші випробування відбулися ще у 2015 році). Тоді в травні 2022 році у Баренцевому морі її запустили з корабля "Адмірал Горшков" і нібито вразили морську ціль на відстані 1 тисячі кілометрів вже в Білому морі.

Під час навчань також імітувалися спроби перехоплення, на підставі чого згодом було заявлено, нібито "Циркон" може уникати всіх наявних протиракетних систем, оскільки ракета покрита плазмою, крізь яку ефірні хвилі радара її просто не бачать.

Також росіяни прозвітували про неймовірну швидкість своєї нової ракети – нібито вона сягнула аж 9 махів, а маршова ділянка була зафіксована на висоті 30 – 40 кілометрів (зазначимо, що за межею в 11 кілометрів вже починається стратосфера).

Читайте також Росія вперше могла атакувати Київ "Цирконом": полковник запасу пояснив, що це за ракета

Стрільби в Росії визнали успішними (нагадаємо, за місяць до того росіяни хвалилися запуском "Сармата"), й вже на початку 2023 року Путін дав наказ Шойгу відправити в Атлантичний океан фрегат "Адмірал Горшков", озброєний "Цирконами", щоб Росія могла прямо впливати на "центри ухвалення рішень".

25 січня 2023 року Росія урочисто інформувала про нову "перемогу" – стрільби "Цирконів" на 900 кілометрів, і не десь, а в самій Західній Атлантиці, фактично у Байдена на внутрішньому дворику.

Щоправда, стрільби "гіперзвукової зброї" були здійснені за допомогою комп'ютерного моделювання. Тобто, мультиків, які так любить Путін та російські пропагандисти (але яка різниця – все одно має бути грізно та страшно).

Зазначимо, що ціна ракети "Циркон" невідома.

До теми Що не так із ракетами "Сармат", якими Путін роками залякує світ

Дві реальності "Цирконів"

Таким чином, можемо стверджувати про існування двох паралельних реальностей.

У першій Росія має гіперзвукову зброю, яку не додумалися зробити, як не намагалися, ані в США, ані в Японії та Китаї. Вона вражає цілі за 900 – 1000 кілометрів, її неможливо перехопити й це переконливо доводять мультики, якими потім погрожує Путін. Також у цій версії реальності Путін говорить про серійне виробництво "Цирконів" і промислову кількість вироблених ракет.

Нічний пуск "Циркона" з підводного човна К-560 "Сєвєродвінськ": дивіться відео

У другій – ця ракета не може досягати заявлених швидкостей, є гібридом "Кинджалу" і П-800 "Онікс" або, якщо хочете – "Кинджал" морського базування.

Так, це небезпечна зброя, але ця ракета, як і "Кинджал", може бути перехоплена українськими засобами ПРО чи РЕБ і точно не досягає своєї цілі. Це версія підтверджується вже реальними стрільбами та реальними рештками снаряда (якщо це, звісно, вони, а не переставлена деталь на іншу ракету, як зазвичай буває при "кустарній" збірці).

Вони доводять, що "Циркон" – ніяка не срібна куля, а штучний продукт для "понтів", російська "вундервафля", в яку ніхто не вірить.

Ваги цій версії додає заява конструктора ракет – пана Леонова, який на початку 2024 року обмовився, що "Циркони" досі не стоять на озброєнні російської армії. Бо, схоже, їх збирають вручну, а через санкції взагалі можуть мати лише декілька дослідних зразків (на "Горшкові" та "Сєвєродвінську" та щось в Криму).

Як збирають ракети в Росії – ми знаємо завдяки вибухам на Воткінському заводі в Іжевську, де чомусь все вибухає, а влада потім каже, що це штатно. Так було 7 лютого 2024 року, а також у серпні 2023-го.

В яку з версій реальності вірити – вирішувати вам.

У цій ситуації говорити про тактико-технічні показники "Циркону" можна дуже умовно. Вони відомі, але не відомо, чи правда це.

ЗМ22 "Циркон" – заявлені росіянами характеристики