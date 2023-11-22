Друге життя: на Харківщині почали відновлювати житло незвичайним способом

У Харківській області діє проєкт із циркулярного будівництва або реюзу. Перший майданчик з'явився у Руській Лозовій, де росіяни знищили половину будинків та усю інфраструктуру.

Цей проєкт діє на всій території Харківської області. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Якщо в людини є що віддати, то вона може зателефонувати до ГО Kharkiv Zero Waste.

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Яка користь від реюзу

Простими словами циркулярне будівництво – це видобуток придатних матеріалів зі зруйнованих будинків для повторного використання. Запровадити проєкт допомогли швейцарські благодійники.

Це дуже простий за змістом, але водночас дуже розумний проєкт,

– зауважила кореспондентка 24 Каналу.

Швейцарський проєкт закінчився, але харківські волонтери й громадські діячі, які впродовж багатьох років займаються реюзом, продовжують й поглиблюють цю ідею. Нині циркулярне будівництво започаткували на базі Руської Лозової, що розташована неподалік від Харкова. У центрі села створили майданчик, куди звозять вживані будівельні матеріали.

Місцеві мешканці можуть самостійно перебирати й знаходити там необхідні будматеріали. Або люди приходять й перебирають, наприклад, цеглу з пошкоджених будинків, а потім можуть отримати кошти від тих, хто хоче придбати її,

– зазначила Черненко.

Завдяки циркулярному будівництву люди розбирають завали, відновлюють свої будинки та можуть заощадити на купівлі будівельних матеріалів, а в місцевих мешканців з'являється можливість заробити кошти.

Проєкт циркулярного будівництва або реюзу в Руській Лозовій / Фото: Анна Черненко

Проєкт набирає обертів

Циркулярне виробництво порушило декілька важливих питань. Зокрема, щоб влада замислилася над реюзом, адже зараз циркулярне виробництво не визнане на державному рівні. Також реюз порушує екологічне питання.

Менеджерка проєкту циркулярного будівництва ГО Kharkiv Zero Waste Анна Прокаєва розповіла про роботу та успіхи проєкту. На робочий майданчик звозять залишки пошкоджених будівель, потім відсортовують вцілілі елементи.

Як будівельний матеріал використовують не тільки цілу цеглину, а й половину та третину. Цілу цеглу використовують для відбудови будинків, а пошкоджену – для ремонту доріг та під час заливання фундаменту,

– розповіла Прокаєва.

Швейцарські донори допомогли побудувати намет у Руській Лозовій для зберігання будівельних матеріалів. Менеджерка проєкту циркулярного будівництва зазначила, що вже є запити від сусідньої громади, яка просить поділитися досвідом.

Які питання порушив проєкт реюзу: дивіться відео

На Харківщині будують унікальну підземну школу

У селі Коротичі, що на Харківщині з'явиться унікальна підземна школа, яка може витримати навіть пряме влучання ракети. Споруда розрахована на пів тисячі осіб.

Таку ініціативу до Харківської ОВА подав очільник Пісочинської громади Олег Чернобай. Адже очне навчання для дітей дуже важливе.

Вартість проєкту становить близько 90 мільйонів гривень. Чернобай зауважив, що головний критерій будівництва цього приміщення – безпека та можливість проведення навчання в змішаному форматі.

Передбачено шість навчальних класів, їдальня, обладнане дизельним генератором для альтернативного живлення, три входи та виходи, а також ліфт для дітей з інвалідністю.