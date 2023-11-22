Росіяни майже знищили астрономічний об'єкт і традиційно викрали обладнання, яке продавали на аукціонах за смішні гроші. Такою інформацією поділилася кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, наголосивши, що зараз вчені намагаються відновити побиті прилади.

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Що вціліло на станції

Чугуївська спостережна станція – місце, де вивчають космос та захищають Землю. Тут кілька років тому допомогли визначити першу міжзоряну комету. Працівники об'єкта буквально оберігають планету, бо вираховують наближення небезпечних астероїдів. Наразі станція не працює – окупанти знищили апаратуру, електроніку й пошкодили будівлі.

Ледве вцілів найбільший купол. У сонячний день він нагадує зоряне небо: його посікло уламками від прильотів. Але, на щастя, найбільший скарб станції – телескоп, він дивом зберігся.

Інструмент наразі знаходиться отак: законсервований. Оптика залишилася, але вся електроніка й система приймання випромінювання відсутні,

– зазначив Вадим Кайдаш директор науково-дослідного інституту астрономії ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

Позивні окупантів та розстріляна бібліотека

Територія станції та чугуївські села були під окупацією пів року. Ворог облаштував у науковому центрі базу. Загарбники лишили свої позивні на дверях – "Zima", "Боль", "Филя", "Физрук", "Кочегар" та великими літерами надпис "ДНР".

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Довкола астрономічного об'єкта загарбники нарили окопів. Цінне поцупили, а зі стін бібліотеки зробили тир, розстрілявши книги.

Бібліотека перетворена на стрілецький тир окупантів. Я разом зі співробітниками витягував з цієї стіни кулі зі стрілецької зброї,

– пояснив директор науково-дослідного інституту астрономії ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

Награбоване росіяни продавали за безцінь

Харківські вчені зараз борються за відновлення космічних спостережень. Один телескоп вже вдалося відновити. Нещодавно науковці на інтернет-аукціоні в російському Єкатеринбурзі знайшли деталі свого ж обладнання. Хтось з окупантів продавав коштовну електроніку.

Гірко від того, що люди, які це намагалися продати навіть не знали коштовності. Не знали того, що це дійсно важливе для науки, для астрономічних спостережень, і продавали його за ціною декількох кілограмів м’яса,

– підкреслив Кайдаш.

Як можна допомогти станції

Для поновлення роботи Чугуївської станції спостереження та всієї команди вчених необхідні гроші. Тому науковці створили два фонди для збору коштів.

Банківські реквізити для благодійних внесків: Внески у національній валюті (гривня):

Громадська організація

"Українська Астрономічна Асоціація",

04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 3,

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ,

UA123052990000026006036209593

МФО 305299 ЗКПО 14288097

У полі "Призначення платежу" обов'язково вказувати "Благодійна допомога для відновлення Чугуївської спостережної станції".



Внески в іноземній валюті можна дізнатися за посиланням.

Кошти великі, і цих коштів у нас немає. Відновлення інфраструктури – це до 10 мільйонів гривень, телескоп і обладнання до телескопа – сучасний телескоп такого класу, як ми бачили сьогодні, – це сотні тисяч доларів США,

– наголосив Вадим Кайдаш директор науково-дослідного інституту астрономії ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

В Україні потужна космічна наукова галузь. На жаль, найбільші українські телескопи розташовані на території поки анексованого Криму. Тому всі інші доступні центри дослідження космосу нині як ніколи вкрай важливі.

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