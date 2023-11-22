Россияне почти уничтожили астрономический объект и традиционно украли оборудование, которое потом продавали на аукционах за смешные деньги. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, отметив, что сейчас ученые пытаются восстановить побитые приборы.

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Что уцелело на станции

Чугуевская наблюдательная станция – место, где изучают космос и защищают Землю. Здесь несколько лет назад помогли определить первую межзвездную комету. Работники объекта буквально оберегают планету, потому что рассчитывают приближение опасных астероидов. Пока станция не работает – оккупанты уничтожили аппаратуру, электронику и повредили здания.

Едва уцелел самый большой купол. В солнечный день он напоминает звездное небо: его порубило обломками от прилетов. Но, к счастью, самое большое сокровище станции – телескоп, он чудом сохранился.

Инструмент находится так: законсервирован. Оптика осталась, но вся электроника и система приема излучения отсутствуют,

– отметил Вадим Кайдаш директор научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В.Н.Каразина.

Позывные оккупантов и расстрелянная библиотека

Территория станции и чугуевские деревни были под оккупацией полгода. Враг обустроил в научном центре базу. Захватчики оставили свои позывные на дверях – "Zima", "Боль", "Филя", "Физрук", "Кочегар" и заглавными буквами надпись "ДНР".

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Вокруг астрономического объекта захватчики нарыли окопов. Ценное украли, а из стен библиотеки сделали тир, расстреляв книги.

Библиотека превращена в стрелковый тир оккупантов. Я вместе с сотрудниками вытаскивал из этой стены пули из стрелкового оружия,

– объяснил директор научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В.Н.Каразина.

Награбленное россияне продавали за бесценок

Харьковские ученые сейчас борются за возобновление космических наблюдений. Один телескоп уже удалось восстановить. Недавно ученые на интернет-аукционе в Екатеринбурге нашли детали своего же оборудования. Кто-то из оккупантов продавал ценную электронику.

Горько от того, что люди, которые это пытались продать, даже не знали драгоценности. Не знали того, что это действительно важно для науки, для астрономических наблюдений, и продавали его по цене нескольких килограммов мяса.

– подчеркнул Кайдаш.

Как помочь станции

Для возобновления работы Чугуевской станции и всей команды ученых необходимы деньги. Поэтому учёные создали два фонда для сбора средств.

Банковские реквизиты для благотворительных взносов: Взносы в национальной валюте (гривна):

Общественная организация

"Украинская Астрономическая Ассоциация",

04053, г. Киев, ул. Обсерваторная, 3,

АО КБ "ПРИВАТБАНК", г. Киев,

UA123052990000026006036209593

МФО 305299 ЗКПО 14288097

В поле "Назначение платежа" обязательно указывать "Благотворительная помощь для восстановления Чугуевской наблюдательной станции".



Взносы в иностранной валюте можно узнать по ссылке.

Средства большие, и этих средств у нас нет. Восстановление инфраструктуры – это до 10 миллионов гривен, телескоп и оборудование к телескопу – современный телескоп такого класса, как мы видели сегодня, – это сотни тысяч долларов США,

– подчеркнул Вадим Кайдаш директор научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В.Н.Каразина.

В Украине мощная космическая научная ветвь. К сожалению, самые крупные украинские телескопы расположены на территории пока аннексированного Крыма. Поэтому все остальные доступные центры исследования космоса сейчас как никогда очень важны.

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