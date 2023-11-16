В компании подчеркнули, что подобный случай с повреждением поездов происходит уже в третий раз через несколько недель. Вместе с тем вандалам грозит уголовная ответственность за совершенные действия.

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Подростки-вандалы повредили пригородный поезд

В Укрзализныце отметили, что локомотивная бригада 15 ноября вместе с работниками военизированной охраны компании задержали вандалов, повредивших пригородный поезд. Вандалами стали подростки 2007 – 2010 годов рождения.

Во время движения поезда подростки выбили стекло в автоматических дверях вагона. После задержания они были переданы в правоохранительные органы. Сумма ущерба устанавливается,

– говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что подобный случай случается уже в третий раз за последние три недели. Так, 10 ноября несовершеннолетние вандалы повредили один из вагонов поезда Конотоп – Хутор-Михайловский, выбив два окна и выломав около 10 сидений.

До этого 28 октября подростки-вандалы повредили пригородный поезд Яготин – Киев. По данным компании, это были ученики 8 класса лицея в Бориспольском районе.

"Укрзализныця призывает родителей провести воспитательную работу со своими детьми, чтобы не допускать подобных инцидентов", – отметили в компании.

Там подчеркнули, что говорится не только об обязательствах по возмещению уничтоженных салонов вагонов поездов Укрзализныци. В компании отметили, что за подобные поступки подозреваемые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В частности, вандалам за их действия может грозить наказание вплоть до лишения свободы, когда их вину докажут в суде.

Напоследок в Укрзализныце подчеркнули, что по всем трем случаям с несовершеннолетними подозреваемыми работают следственные полиции, после чего дела будут направлены в суд. Ущерб от повреждений, получивших поезда в результате вандализма, компания оценивает в сотни тысяч гривен.