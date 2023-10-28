В частности, из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской, Тернопольской и Кировоградской области. К слову, накануне синоптики предупреждали о непогоде и объявили штормовое предупреждение, ведь порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду, а в Киевской области – до 28 метров в секунду.
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Ветер повредил вокзал в Киеве
В столице бурлит непогода – шквальный ветер наносит немало разрушений, срывая все на своем пути. Повредил сильный ветер и накрытие пригородного вокзала в Киеве.
Ветер повредил пригородный вокзал в Киеве / Фото Укрзализныця
Вместе с тем все пригородные поезда и Kyiv City Express следуют четко по расписанию и без задержек. В Укрзализныце также сообщили, что, несмотря на непогоду, почти на всей территории Украины продолжают курсировать поезда.
Железнодорожники на местах с ночи оперативно ликвидируют последствия и позволяют курсирование поездов: так, в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью,
– говорится в сообщении.
Что натворила непогода в Киеве
- В результате непогоды в Киеве поврежден один жилой дом, три киоска и 4 автомобиля. Также зафиксировано не менее 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. В целом местные власти зафиксировали около 250 случаев падения или повреждения деревьев в столице.
- От непогоды в Киеве погибли 2 человека. Как сообщили в полиции, деревья упали на людей в Шевченковском и Подольском районах. Мэр Киева сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 7 пострадавших.
- В Киеве возле монумента "Родина-мать" порывами ветра оторвало часть флага.