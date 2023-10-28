Зокрема, через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Київській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Тернопільській та Кіровоградській областях. До слова, напередодні синоптики попереджали про негоду й оголосили штормове попередження, адже пориви вітру будуть сягати 17 – 22 метрів за секунду, а на Київщині – до 28 метрів за секунду.
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Вітер пошкодив вокзал у Києві
У столиці вирує негода – шквальний вітер завдає чимало руйнувань, зриваючи все на своєму шляху. Пошкодив сильний вітер і накриття приміського вокзалу в Києві.
Вітер пошкодив приміський вокзал у Києві / Фото Укрзалізниця
Разом з тим, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом й без затримок. В Укрзалізниці також повідомили, що попри негоду майже на всій території України продовжують курсувати поїзди.
Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів: так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею,
– мовиться у повідомлені.
Що наробила негода у Києві
- Унаслідок негоди у Києві пошкоджено один житловий будинок, три кіоски та 4 автомобілі. Також зафіксовано щонайменше 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Загалом, місцева влада зафіксувала близько 250 випадків падіння чи пошкодження дерев у столиці.
- Від негоди у Києві загинули 2 людини. Як повідомили у поліції, дерева впали на людей у Шевченківському та Подільському районах. Мер Києва повідомив, що станом на зараз відомо про 7 постраждалих.
- У Києві біля монумента "Батьківщина-мати" поривами вітру відірвало частину прапора.