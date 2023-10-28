Зокрема, через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Київській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Тернопільській та Кіровоградській областях. До слова, напередодні синоптики попереджали про негоду й оголосили штормове попередження, адже пориви вітру будуть сягати 17 – 22 метрів за секунду, а на Київщині – до 28 метрів за секунду.

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Вітер пошкодив вокзал у Києві

У столиці вирує негода – шквальний вітер завдає чимало руйнувань, зриваючи все на своєму шляху. Пошкодив сильний вітер і накриття приміського вокзалу в Києві.



Вітер пошкодив приміський вокзал у Києві / Фото Укрзалізниця

Разом з тим, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом й без затримок. В Укрзалізниці також повідомили, що попри негоду майже на всій території України продовжують курсувати поїзди.

Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів: так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею,

– мовиться у повідомлені.

Що наробила негода у Києві