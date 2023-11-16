У компанії наголосили, що подібний випадок з пошкодженням поїздів стається вже втретє за кілька тижнів. Водночас вандалам загрожує кримінальна відповідальність за вчинені дії.

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Підлітки-вандали пошкодили приміський поїзд

В Укрзалізниці зазначили, що локомотивна бригада 15 листопада разом із працівниками воєнізованої охорони компанії затримали вандалів, які пошкодили приміський поїзд. Вандалами стали підлітки 2007 – 2010 років народження.

Під час руху поїзда підлітки вибили скло в автоматичних дверях вагона. Після затримання вони були передані до правоохоронних органів. Сума збитків встановлюється,

– мовиться у дописі.

У компанії наголосили, що подібний випадок трапляється вже втретє за останні три тижні. Так, 10 листопада неповнолітні вандали пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп – Хутір-Михайлівський, вибивши два вікна та виламавши близько 10 сидінь.

До цього 28 жовтня підлітки-вандали пошкодили приміський поїзд Яготин – Київ. За даними компанії, це були це учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.

"Укрзалізниця закликає батьків провести виховну роботу зі своїми дітьми, аби не допускати подібні інциденти", – зазначили у компанії.

Там підкреслили, що мовиться не лише про зобов'язання з відшкодування понищених салонів вагонів поїздів Укрзалізниці. В компанії зауважили, що за подібні вчинки підозрювані можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Зокрема, вандалам за їхні діяння може загрожувати покарання аж до позбавлення волі, коли їхню провину доведуть у суді.

Наостанок в Укрзалізниці підкреслили, що по всіх трьох випадках з неповнолітніми підозрюваними працюють слідчі поліції, після чого справи будуть спрямовані до суду. Збитки від пошкоджень, які отримали поїзди внаслідок вандалізму, компанія оцінює у сотні тисяч гривень.