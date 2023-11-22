Вторая жизнь: на Харьковщине начали восстанавливать жилье необычным способом

В Харьковской области действует проект по циркулярному строительству или реюзу. Первая площадка появилась в Русской Лозовой, где россияне уничтожили половину домов и всю инфраструктуру.

Этот проект действует по всей территории Харьковской области. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Если у человека есть что отдать, то он может позвонить в ОО Kharkiv Zero Waste.

Читайте также Украденные приборы россияне продавали на аукционе: последствия оккупации на станции харьковских ученых

Какая польза от реюза

Простыми словами циркулярное строительство – это добыча подходящих материалов из разрушенных домов для повторного использования. Ввести проект помогли швейцарские благотворители.

Это очень простой по содержанию, но в то же время очень умный проект,

– отметила корреспондентка 24 канала.

Швейцарский проект закончился, но харьковские волонтеры и общественные деятели, многие годы занимающиеся реюзом, продолжают и углубляют эту идею. Сейчас циркулярное строительство было основано на базе Русской Лозовой, расположенной неподалеку от Харькова. В центре села создали площадку, куда свозят подержанные строительные материалы.

Местные жители могут самостоятельно перебирать и находить там необходимые стройматериалы. Или люди приходят и перебирают, например, кирпич из поврежденных домов, а затем могут получить средства от тех, кто хочет приобрести его,

– отметила Черненко.

Благодаря циркулярному строительству люди разбирают завалы, восстанавливают свои дома и могут сэкономить на покупке строительных материалов, а у местных жителей появляется возможность заработать деньги.

Проект циркулярного строительства или реюза в Русской Лозовой / Фото: Анна Черненко

Проект набирает обороты

Циркулярное производство подняло несколько важных вопросов. В частности, чтобы власти задумались над реюзом, ведь сейчас циркулярное производство не признано на государственном уровне. Также реюз поднимает экологический вопрос.

Менеджер проекта циркулярного строительства ГО Kharkiv Zero Waste Анна Прокаева рассказала о работе и успехах проекта. На рабочую площадку свозят остатки поврежденных построек, затем отсортируют уцелевшие элементы.

В качестве строительного материала используют не только целый кирпич, но и половину, и треть. Целый кирпич используют для восстановления домов, а поврежденный – для ремонта дорог и при заливке фундамента,

– рассказала Прокаева.

Швейцарские доноры помогли построить палатку в Русской Лозовой для хранения строительных материалов. Менеджер проекта циркулярного строительства отметила, что уже есть запросы от соседней общины, которая просит поделиться опытом.

Какие вопросы поднял проект реюза: смотрите видео

В Харьковской области строят уникальную подземную школу

В селе Коротичи, что в Харьковской области появится уникальная подземная школа, которая может выдержать даже прямое попадание ракеты. Сооружение рассчитано на пол тысячи человек.

Такую инициативу в Харьковскую ОВА подал глава Песочинской общины Олег Чернобай. Ведь очное обучение для детей очень важно.

Стоимость проекта составляет около 90 миллионов гривен. Чернобай отметил, что главный критерий строительства этого помещения – безопасность и возможность обучения в смешанном формате.

Предусмотрены шесть учебных классов, столовая, оборудованная дизельным генератором для альтернативного питания, три входа и выхода, а также лифт для детей с инвалидностью.