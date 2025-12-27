На руці Цукермана помітили годинник вартістю понад 150 тисяч доларів

На руці Олександра Цукермана, відомого як "Шугармен", помітили дорогий швейцарський годинник. Його вартість складає понад 150 тисяч доларів.

Про це розповідає 24 Канал.

Що відомо про аксесуар "Шугармена"?

Нещодавно на руці фігуранта справи "Мідас" Олександра Цукермана, більш відомого як "Шугермен", помітили коштовний швейцарський годинник 2022 року Patek Philippe Nautilus 5990. Аксесуар виготовлений із нержавіючої сталі, має 370 деталей, 34 камені та задню кришку із сапфірового скла.

Коштує годинник понад 150 тисяч доларів США, а на ринку вживаних – ціна може сягати 114 482 долари.

Годинник Олександра Цукермана: дивіться фото

Яку роль відігравав "Шугармен" у справі "Мідас"?

Цукермана підозрюють у відмиванні грошей у справі щодо розкрадання коштів у Енергоатомі.

Відомо, що Цукерман працював у "бек-офісі з легалізації коштів". У НАБУ стверджують, що через бек-офіс у центрі Києва пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У зв'язку із масштабним корупційним скандалом в енергетичній сфері України очільника злочинного угрупування Тимура Міндіча та ще одного співучасника Олександра Цукермана оголошено в міжнародний розшук.