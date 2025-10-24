Чи законно, якщо ТЦК забирають телефони у мобілізованих

Мобілізовані українці повідомляють, що у територіальних центрах комплектування в них вилучають телефони. Це викликало запитання, чи мають представники ТЦК законні підстави для таких дій.

Тимчасовий речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк в ефірі 24 Каналу розповів у яких випадках це дозволено та з чим пов'язане таке рішення. Він пояснив, що існують обставини, коли тимчасове обмеження зв'язку вважають необхідним.

Дивіться також Був у ТЦК, а наступного дня опинився в лікарні: у Києві після мобілізації помер чоловік

Чому у ТЦК тимчасово вилучають телефони?

У пунктах збору телефони забирають із міркувань безпеки. Персонал ТЦК розосереджений по різних локаціях за наказом Головнокомандувача, тому мобілізованих фактично не тримають разом із працівниками. Коли в одному місці збираються десятки людей, головним ризиком стає саме скупчення.

Якщо в одному приміщенні зібрано сотні людей і всі з телефонами, це можна відстежити. Телефони вилучають у цілях безпеки,

– пояснив речник.

У центрах комплектування мобілізовані залишаються лише на час оформлення документів і визначення місця служби. Перед відправленням людині дозволяють зателефонувати рідним, після чого телефон вилучають на зберігання. Обмеження також мінімізують витік чутливої інформації та поширення маніпулятивних відео з пунктів збору.

Що відомо про мобілізацію в Україні: