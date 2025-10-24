Законно ли, если ТЦК забирают телефоны у мобилизованных
- В территориальных центрах комплектования телефоны у мобилизованных изымают из соображений безопасности и для минимизации утечки чувствительной информации.
- Мобилизация в Украине продлится без изменений в ноябре, охватывая мужчин от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья.
Мобилизованные украинцы сообщают, что в территориальных центрах комплектования у них изымают телефоны. Это вызвало вопрос, имеют ли представители ТЦК законные основания для таких действий.
Временный представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк в эфире 24 Канала рассказал в каких случаях это разрешено и с чем связано такое решение. Он пояснил, что существуют обстоятельства, когда временное ограничение связи считают необходимым.
Почему в ТЦК временно изымают телефоны?
В пунктах сбора телефоны забирают из соображений безопасности. Персонал ТЦК рассредоточен по разным локациям по приказу Главнокомандующего, поэтому мобилизованных фактически не держат вместе с работниками. Когда в одном месте собираются десятки людей, главным риском становится именно скопление.
Если в одном помещении собраны сотни людей и все с телефонами, это можно отследить. Телефоны изымают в целях безопасности,
– пояснил спикер.
В центрах комплектования мобилизованные остаются только на время оформления документов и определения места службы. Перед отправкой человеку позволяют позвонить родным, после чего телефон изымают на хранение. Ограничения также минимизируют утечку чувствительной информации и распространение манипулятивных видео из пунктов сбора.
Что известно о мобилизации в Украине:
- В ноябре мобилизация продлится без изменений. Призыв будет касаться мужчин от 18 до 60 лет, годных по состоянию здоровья и без отсрочки.
- Основная категория – мужчины от 25 лет, ведь предел возраста недавно снизили.
- В ТЦК объяснили "бусификацию". Временный представитель Олег Байдалюк заявил, что применение силы возможно только в случае сопротивления или отказа показать документы. Полицейские действуют в рамках закона, чтобы обеспечить выполнение мобилизационных требований.