Законно ли, если ТЦК забирают телефоны у мобилизованных

Мобилизованные украинцы сообщают, что в территориальных центрах комплектования у них изымают телефоны. Это вызвало вопрос, имеют ли представители ТЦК законные основания для таких действий.

Временный представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк в эфире 24 Канала рассказал в каких случаях это разрешено и с чем связано такое решение. Он пояснил, что существуют обстоятельства, когда временное ограничение связи считают необходимым.

Почему в ТЦК временно изымают телефоны?

В пунктах сбора телефоны забирают из соображений безопасности. Персонал ТЦК рассредоточен по разным локациям по приказу Главнокомандующего, поэтому мобилизованных фактически не держат вместе с работниками. Когда в одном месте собираются десятки людей, главным риском становится именно скопление.

Если в одном помещении собраны сотни людей и все с телефонами, это можно отследить. Телефоны изымают в целях безопасности,

– пояснил спикер.

В центрах комплектования мобилизованные остаются только на время оформления документов и определения места службы. Перед отправкой человеку позволяют позвонить родным, после чего телефон изымают на хранение. Ограничения также минимизируют утечку чувствительной информации и распространение манипулятивных видео из пунктов сбора.

