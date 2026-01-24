У Львові через негоду оголосили штормове попередження: що загрожує місту

Небезпечні погодні умови прогнозують у Львові в неділю, 25 січня. Синоптики рекомендують водіям та пішоходам зважати на погоду та бути більш уважними.

Про це повідомили у Львівській міській раді. Прогноз погоди підготували фахівці регіонального центру з гідрометеорології.

Яку погоду прогнозують у Львові 25 січня?

В Україні змінюється погода й Львівська область – не виключення. Через нинішні температури на дорогах може утворюватися ожеледиця. Також буде ожеледь на деревах і електричних дротах. Найбільшу небезпеку для водіїв та пішоходів становитиме туман, видимість якого буде 200 – 500 метрів.

Водіїв закликають їхати помірно й дотимуватися безпечної дистанції. Варто вмикати ближнє світло чи протитуманні фари. Пішоходам переходити дорогу протрібно в спеціально призначених місцях і позначати себе світловідбивачами. Також рекомендують носити взуття з підошвами, які запобігають ковзанню.

Крім того, влада закликає паркувати авто так, щоб вони не заважали проїзду снігоприбиральної техніки.

Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, однак обережність і уважність містян – запорука безпеки,

– повідомили в міській раді.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, про них можна повідомити на номер 15 – 80. Також звернутися до міської влади можна за допомогою альтернативних каналів – у Facebook-групі "Гаряча лінія 1580", у мобільному додатку "Львів 1580", на порталі 1580.lviv.ua та через Telegram-бот Lviv1580bot.

Прогноз погоди на 25 січня