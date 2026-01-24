Про це повідомили у Львівській міській раді. Прогноз погоди підготували фахівці регіонального центру з гідрометеорології.
Яку погоду прогнозують у Львові 25 січня?
В Україні змінюється погода й Львівська область – не виключення. Через нинішні температури на дорогах може утворюватися ожеледиця. Також буде ожеледь на деревах і електричних дротах. Найбільшу небезпеку для водіїв та пішоходів становитиме туман, видимість якого буде 200 – 500 метрів.
Водіїв закликають їхати помірно й дотимуватися безпечної дистанції. Варто вмикати ближнє світло чи протитуманні фари. Пішоходам переходити дорогу протрібно в спеціально призначених місцях і позначати себе світловідбивачами. Також рекомендують носити взуття з підошвами, які запобігають ковзанню.
Крім того, влада закликає паркувати авто так, щоб вони не заважали проїзду снігоприбиральної техніки.
Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, однак обережність і уважність містян – запорука безпеки,
– повідомили в міській раді.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, про них можна повідомити на номер 15 – 80. Також звернутися до міської влади можна за допомогою альтернативних каналів – у Facebook-групі "Гаряча лінія 1580", у мобільному додатку "Львів 1580", на порталі 1580.lviv.ua та через Telegram-бот Lviv1580bot.
Прогноз погоди на 25 січня
На Північному Сході та Сході країни буде в межах 7 до 12 градусів морозу. У південній та західних областях буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. На Закарпатті, Одещині та в Криму прогнозують від 1 до 6 градусів тепла, на решті територій буде 4 – 9 градусів морозу.
У Львові зберігатиметься невеликий мороз до -2 градусів. Найвища температура прогнозується на рівні 0 градусів.
Загалом потепління в Україні, за даними синоптиків, розпочнеться з 24 – 25 січня, спочатку охопивши південні й західні області.