Об этом сообщили в Львовском городском совете. Прогноз погоды подготовили специалисты регионального центра по гидрометеорологии.
Какую погоду прогнозируют во Львове 25 января?
В Украине меняется погода и Львовская область – не исключение. Из-за нынешних температур на дорогах может образовываться гололедица. Также будет гололед на деревьях и электрических проводах. Наибольшую опасность для водителей и пешеходов составит туман, видимость которого будет 200 – 500 метров.
Водителей призывают ехать умеренно и соблюдать безопасную дистанцию. Стоит включать ближний свет или противотуманные фары. Пешеходам переходить дорогу нужно в специально предназначенных местах и обозначать себя светоотражателями. Также рекомендуют носить обувь с подошвами, которые предотвращают скольжение.
Кроме того, власти призывают парковать авто так, чтобы они не мешали проезду снегоуборочной техники.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, однако осторожность и внимательность горожан – залог безопасности,
– сообщили в городском совете.
В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, о них можно сообщить на номер 15 – 80. Также обратиться к городским властям можно с помощью альтернативных каналов – в Facebook-группе "Горячая линия 1580", в мобильном приложении "Львов 1580", на портале 1580.lviv.ua и через Telegram-бот Lviv1580bot.
Прогноз погоды на 25 января
На Северо-Востоке и Востоке страны будет в пределах 7 до 12 градусов мороза. В южной и западных областях будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На Закарпатье, Одесской области и в Крыму прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла, на остальной территории будет 4 – 9 градусов мороза.
Во Львове будет сохраняться небольшой мороз до -2 градусов. Самая высокая температура прогнозируется на уровне 0 градусов.
В целом потепление в Украине, по данным синоптиков, начнется с 24 – 25 января, сначала охватив южные и западные области.