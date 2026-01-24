Об этом сообщили в Львовском городском совете. Прогноз погоды подготовили специалисты регионального центра по гидрометеорологии.

Какую погоду прогнозируют во Львове 25 января?

В Украине меняется погода и Львовская область – не исключение. Из-за нынешних температур на дорогах может образовываться гололедица. Также будет гололед на деревьях и электрических проводах. Наибольшую опасность для водителей и пешеходов составит туман, видимость которого будет 200 – 500 метров.

Водителей призывают ехать умеренно и соблюдать безопасную дистанцию. Стоит включать ближний свет или противотуманные фары. Пешеходам переходить дорогу нужно в специально предназначенных местах и обозначать себя светоотражателями. Также рекомендуют носить обувь с подошвами, которые предотвращают скольжение.

Кроме того, власти призывают парковать авто так, чтобы они не мешали проезду снегоуборочной техники.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, однако осторожность и внимательность горожан – залог безопасности,

– сообщили в городском совете.

В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, о них можно сообщить на номер 15 – 80. Также обратиться к городским властям можно с помощью альтернативных каналов – в Facebook-группе "Горячая линия 1580", в мобильном приложении "Львов 1580", на портале 1580.lviv.ua и через Telegram-бот Lviv1580bot.

Прогноз погоды на 25 января