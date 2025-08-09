Нещодавно Анкара під час міжнародної оборонної виставки IDEF 2025 представила нову термобаричну авіабомбу GAZAP. Ця бомба вже пройшла всі стадії випробувань та сертифікації.

Її маса становить 970 кілограмів. Вона важить стільки ж, як і американська авіабомба Mk 84 та російська ФАБ-1000, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

У чому особливість турецької термобаричної бомби GAZAP?

Турецька бомба є набагато потужнішою за американський і радянський аналоги, хоча й має з ними однакову вагу. Справа у тому, що GAZAP є термобаричною, а Mk 84 та ФАБ-1000 – фугасні.

Зазвичай термобаричні боєприпаси знищують ціль завдяки високій температурі та ударній хвилі, а не уламкам. Але GAZAP – виняток. Вона не лише потужніша, а й утворює набагато більше уламків.

А саме, 10,16 уламка на квадратний метр, що у понад 3 рази більше ніж в американської Mk 84 та ймовірно ще менше ніж у радяно-російської ФАБ-1000. Це дозволяє значно краще вражати цілі, на відкритих площах навіть на більших дистанціях.

Під час одного з тестів вибух GAZAP створив хмару уламків, вогню та пилу, яка охопила зону діаметром 160 метрів. У цій зоні шанси вижити мінімальні навіть у сховищах. Крім того, термобаричний ефект бомби створює тепло до 3000 °C – це теж більше, ніж в аналогів.

Вибух турецької бомби GAZAP : дивіться відео

Наразі невідомо, чи можна оснастити GAZAP комплектами для перетворення її з некерованої бомби на керовану подібно до JDAM або GBU-24 Paveway III. Втім, ймовірно, така можливість уже існує або з'явиться найближчим часом.