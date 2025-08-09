Її маса становить 970 кілограмів. Вона важить стільки ж, як і американська авіабомба Mk 84 та російська ФАБ-1000, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

У чому особливість турецької термобаричної бомби GAZAP?

Турецька бомба є набагато потужнішою за американський і радянський аналоги, хоча й має з ними однакову вагу. Справа у тому, що GAZAP є термобаричною, а Mk 84 та ФАБ-1000 – фугасні.

Зазвичай термобаричні боєприпаси знищують ціль завдяки високій температурі та ударній хвилі, а не уламкам. Але GAZAP – виняток. Вона не лише потужніша, а й утворює набагато більше уламків.

А саме, 10,16 уламка на квадратний метр, що у понад 3 рази більше ніж в американської Mk 84 та ймовірно ще менше ніж у радяно-російської ФАБ-1000. Це дозволяє значно краще вражати цілі, на відкритих площах навіть на більших дистанціях.

Під час одного з тестів вибух GAZAP створив хмару уламків, вогню та пилу, яка охопила зону діаметром 160 метрів. У цій зоні шанси вижити мінімальні навіть у сховищах. Крім того, термобаричний ефект бомби створює тепло до 3000 °C – це теж більше, ніж в аналогів.

Наразі невідомо, чи можна оснастити GAZAP комплектами для перетворення її з некерованої бомби на керовану подібно до JDAM або GBU-24 Paveway III. Втім, ймовірно, така можливість уже існує або з'явиться найближчим часом.