Ее масса составляет 970 килограммов. Она весит столько же, как и американская авиабомба Mk 84 и российская ФАБ-1000, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

В чем особенность турецкой термобарической бомбы GAZAP?

Турецкая бомба намного мощнее американского и советского аналогов, хотя и имеет с ними одинаковый вес. Дело в том, что GAZAP является термобарической, а Mk 84 и ФАБ-1000 – фугасные.

Обычно термобарические боеприпасы уничтожают цель благодаря высокой температуре и ударной волне, а не обломкам. Но GAZAP – исключение. Она не только мощнее, но и образует гораздо больше обломков.

А именно, 10,16 осколков на квадратный метр, что более чем в 3 раза больше чем у американской Mk 84 и вероятно еще меньше чем у советско-российской ФАБ-1000. Это позволяет значительно лучше поражать цели, на открытых площадях даже на больших дистанциях.

Во время одного из тестов взрыв GAZAP создал облако обломков, огня и пыли, которое охватило зону диаметром 160 метров. В этой зоне шансы выжить минимальны даже в убежищах. Кроме того, термобарический эффект бомбы создает тепло до 3000 °C – это тоже больше, чем у аналогов.

Взрыв турецкой бомбы GAZAP: смотрите видео

Пока неизвестно, можно ли оснастить GAZAP комплектами для превращения ее из неуправляемой бомбы в управляемую подобно JDAM или GBU-24 Paveway III. Впрочем, вероятно, такая возможность уже существует или появится в ближайшее время.