Золотий стандарт: як обрати якісні турнікети бійцям ЗСУ, щоб зберегти життя

Життя українських захисників на фронті залежить від своєчасності та якості медичної допомоги. Зокрема, вагому роль мають турнікети.

Про це 24 Каналу розповів експерт в галузі кровоспинних турнікетів Віктор Апполонов. Він пояснив, які турнікети належать до золотого стандарту.

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"Золотим стандартом є американський турнікет CAT (Combat-Application-Tourniquet). Від самого початку війни був на наших теренах", – зазначив Апполонов.

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Крім того, вважають якісними українські турнікети SICH і "Дніпро", а також американський турнікет TMT.

Як застосовувати турнікет

Одягнути петлю турнікета на поранену кінцівку так, щоб він був на п’ять – сім сантиметрів вище за місце кровотечі. Міцно затягнути турнікет, потягнувши за край стрічки. Зафіксувати стрічку навколо кінцівки до кліпси двосторонньою липучкою. Закрутити вороток до зупинки артеріальної кровотечі та зникнення периферичного пульсу на ураженій кінцівці. Зафіксувати стрижень у кліпсі. Перевірити, чи зупинилася кровотеча і чи наявний пульс. Обгорнути залишок стрічки навколо кінцівки через кліпсу та поверх стрижня. Зафіксувати залишок стрічки білою липучкою. Написати час накладання турнікета на липучці.

Джгут або турнікет (англ. tourniquet) – засіб для тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин (передусім судин). Його застосовують також для знекровлення тканин під час операцій на пальці, кисті та стопі, ампутацій кінцівок.

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