На Хмельниччині затримано ймовірного вбивцю нардепа Андрія Парубія. Зловмиснику, 52-річному львів'янину, повідомлено про підозру у вбивстві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіс Генпрокурора.

Кому повідомили про підозру у вбивстві Парубія?

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав підозру у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Підозру повідомили 52-річному львів'янину, який скоїв злочин 30 серпня у Львові.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування,

– йдеться в повідомленні.