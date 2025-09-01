1 вересня, 11:46
Убивство Парубія: затриманому львів'янину повідомлено про підозру
На Хмельниччині затримано ймовірного вбивцю нардепа Андрія Парубія. Зловмиснику, 52-річному львів'янину, повідомлено про підозру у вбивстві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіс Генпрокурора.
Кому повідомили про підозру у вбивстві Парубія?
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав підозру у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Підозру повідомили 52-річному львів'янину, який скоїв злочин 30 серпня у Львові.
Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування,
– йдеться в повідомленні.