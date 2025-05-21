В українському МЗС прокоментували вбивство Портнова в Іспанії

МЗС України отримало від Іспанії офіційну інформацію про смерть колишнього українського політика Андрія Портнова. Відомство в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

Про це в п'ятницю, 23 травня, заявив журналістам міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Дипломата цитує "Інтерфакс-Україна", передає 24 Канал.

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Сибіга прокоментував убивство Портнова

За словами Сибіги, іспанська сторона передала Києву інформацію про вбивство Портнова на своїй території, "оскільки він був громадянином України".

Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими – маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства,

– зазначив дипломат.

Нагадаємо, ексрадника Януковича вбили вранці середи, 21 травня, біля воріт школи в елітному районі Мадрида Посуело. За попередніми даними, було кілька пострілів із вогнепальної зброї, зокрема 1 – у голову.

В Іспанії триває розслідування. Основною версією вважають замовне вбивство з політичним або економічним мотивом. На місці події поліція виявила 9 гільз. Правоохоронці наголошують, що стрілець діяв професійно, ймовірно, з підтримкою спільників.

За даними співрозмовників "Української правди", Портнов перебував в Україні в період 17 – 18 травня та зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.