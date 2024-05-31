Туреччина висловилася проти участі НАТО у війні в Україні: Угорщина теж лишається осторонь

Туреччина заявила, що підтримує продовження допомоги Україні. Водночас країна виступила проти "участі" НАТО у війні.

Свою заяву міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі 31 травня.

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Туреччина проти "участі" НАТО

Голова МЗС Туреччини пояснив, що його країна "підтримує продовження допомоги Україні та здатність України стримувати" Росію.

Але ми не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні. Ми вважаємо, що між цими двома речами має зберігатися баланс як з боку країн-членів, так і з боку НАТО,

– наголосив Хакан Фідан.

За його словами, "конфлікт" може поширитися на регіон і спричинити гірші кризи.

Угорщина також залишається осторонь

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто перед засіданням написав, що настрої стають "все більш войовничими".

Ми хочемо залишитися осторонь, але це буде важка поїздка!

– прокоментував він зустріч у Празі.

Раніше Сіярто також заявляв, що його уряд буде категорично проти відправлення центральноєвропейських та угорських військових на війну в Україні.

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