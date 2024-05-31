Турция высказалась против участия НАТО в войне в Украине: Венгрия тоже остается в стороне

31 мая 2024, 21:49
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Источник:

Le Monde

Турция заявила, что поддерживает продолжение помощи Украине. В то же время страна выступила против "участия" НАТО в войне.

Свое заявление министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге 31 мая.

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Турция против "участия" НАТО

Глава МИД Турции объяснил, что его страна "поддерживает продолжение помощи Украине и способность Украины сдерживать" Россию.

Но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне. Мы считаем, что между этими двумя вещами должен сохраняться баланс как со стороны стран-членов, так и со стороны НАТО,
– подчеркнул Хакан Фидан.

По его словам, "конфликт" может распространиться на регион и вызвать худшие кризисы.

Венгрия также остается в стороне

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед заседанием написал, что настроения становятся "все более воинственными".

Мы хотим остаться в стороне, но это будет тяжелая поездка!
– прокомментировал он встречу в Праге.

Ранее Сийярто также заявлял, что его правительство будет категорически против отправки центральноевропейских и венгерских военных на войну в Украине.

Запад позволяет Украине использовать свое оружие для ударов по России

  • США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

  • Германия 31 мая также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий. Об этом сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

  • Среди стран, что ранее разрешили использовать свое оружие по целям в России есть: Великобритания, Польша, Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Автор: Поліна Буянова