Турция высказалась против участия НАТО в войне в Украине: Венгрия тоже остается в стороне

Турция заявила, что поддерживает продолжение помощи Украине. В то же время страна выступила против "участия" НАТО в войне.

Свое заявление министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге 31 мая.

Читайте также Проложит мост к членству: Блинкен очертил значение саммита НАТО для Украины

Турция против "участия" НАТО

Глава МИД Турции объяснил, что его страна "поддерживает продолжение помощи Украине и способность Украины сдерживать" Россию.

Но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне. Мы считаем, что между этими двумя вещами должен сохраняться баланс как со стороны стран-членов, так и со стороны НАТО,

– подчеркнул Хакан Фидан.

По его словам, "конфликт" может распространиться на регион и вызвать худшие кризисы.

Венгрия также остается в стороне

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед заседанием написал, что настроения становятся "все более воинственными".

Мы хотим остаться в стороне, но это будет тяжелая поездка!

– прокомментировал он встречу в Праге.

Ранее Сийярто также заявлял, что его правительство будет категорически против отправки центральноевропейских и венгерских военных на войну в Украине.

Запад позволяет Украине использовать свое оружие для ударов по России