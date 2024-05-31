Свое заявление министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге 31 мая.
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Турция против "участия" НАТО
Глава МИД Турции объяснил, что его страна "поддерживает продолжение помощи Украине и способность Украины сдерживать" Россию.
Но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне. Мы считаем, что между этими двумя вещами должен сохраняться баланс как со стороны стран-членов, так и со стороны НАТО,
– подчеркнул Хакан Фидан.
По его словам, "конфликт" может распространиться на регион и вызвать худшие кризисы.
Венгрия также остается в стороне
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед заседанием написал, что настроения становятся "все более воинственными".
Мы хотим остаться в стороне, но это будет тяжелая поездка!
– прокомментировал он встречу в Праге.
Ранее Сийярто также заявлял, что его правительство будет категорически против отправки центральноевропейских и венгерских военных на войну в Украине.
Запад позволяет Украине использовать свое оружие для ударов по России
США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.
Германия 31 мая также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий. Об этом сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
- Среди стран, что ранее разрешили использовать свое оружие по целям в России есть: Великобритания, Польша, Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.