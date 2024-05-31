Свою заяву міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі 31 травня.
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Туреччина проти "участі" НАТО
Голова МЗС Туреччини пояснив, що його країна "підтримує продовження допомоги Україні та здатність України стримувати" Росію.
Але ми не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні. Ми вважаємо, що між цими двома речами має зберігатися баланс як з боку країн-членів, так і з боку НАТО,
– наголосив Хакан Фідан.
За його словами, "конфлікт" може поширитися на регіон і спричинити гірші кризи.
Угорщина також залишається осторонь
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто перед засіданням написав, що настрої стають "все більш войовничими".
Ми хочемо залишитися осторонь, але це буде важка поїздка!
– прокоментував він зустріч у Празі.
Раніше Сіярто також заявляв, що його уряд буде категорично проти відправлення центральноєвропейських та угорських військових на війну в Україні.
Захід дозволяє Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії
США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров зазначив, що Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.
Німеччина 31 травня також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт.
- Серед країн, що раніше дозволили використовувати свою зброю по цілях у Росії є: Велика Британія, Польща, Швеція, Франція, Канада, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.