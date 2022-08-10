ЗСУ за лічені хвилини перетворили авіаційний полк окупантів на піхотний
Джерело:фейсбук Антона Павлушка
Новофедорівка. Це прямо дуже цікаво. Пішла "бавовна" по окупованому Криму. Що цікаво, що наші почали працювати по військовому аеродрому, що розташований просто на березі моря. Там (був чи ще є?) 43-й авіаційний полк росіян.
Що це було
Довгоочікуваний ATACMS? Може бути. І це було б логічно, що росіянам треба випалити спочатку всі бази з технікою, де вони кучно стоять, а вже потім братися за Керченський міст.
Варте уваги Чи заговорить "Кріпосна" українськоюДальність з Одеської області якраз 260 – 300 кілометрів. Або беспілотник? От, наприклад, умовний "Байрактар" в один кінець міг би злітати так далеко. Так, там потрібно керування з наземної станції кожні 150 кілометрів. Може, десь на шляху до цілі його передали станції керування, встановленій на човні? Чи просто забили ціль і понеслась? Пам'ятаєте, як якісь українські беспілотники спалили нафтопереробний завод аж у ростовській області.
Так само цікаво, що днями росіянам випалили частину протиповітряної оборони на Херсонщині, можливо, для її поновлення частину техніки оперативно довелося перекинути з Криму, чого і чекали наші.
Ну і взагалі із серії фантастики. 300 кілометрів – це ж заявлена дальність дії "Нептуна". Аеродром на самому березі, з берега до аеродрому – 500 метрів по прямій. Замість корабля ракета захоплює ціль, що більше за всіх фонить, – локатор чи щось таке. Далі, як пощастить. Оминати перешкоди не треба – аби долетіло.
Так чи інакше, але щось долетіло та демілітаризувало частину росіян та їх техніки. Вітаю Крим з дебютом.
Радимо росіяни не вчаться на своїх помилках: чекаємо новий "жест доброї волі"
Ніхто нікуди вже не полетить
Скоро Maxar опублікує знімки попелища у Новофедорівці, де по чорних згарищах будемо вгадувати типи літаків, які спалило вибухами.
Тепер в російській армії стало на один авіаційний полк менше, але на один піхотний більше. І це реальна трагедія для всіх вцілілих офіцерів – на чому і куди тепер літати? Тихий привабливий тиловий аеродром біля моря перетворився на купу уламків.
Це ж там, на "Нитці" тренувались російські пілоти злітати з авіаносців. Вони носились з тим аеродромом, як з писаною торбою. Але його важливість була перебільшена, бо за серйозної війни все це випалюється одним ударом.
Нема тренувальної рампи – нема досвідчених пілотів для авіаносців. А єдиний авіаносець роками стоїть на ремонті. Можна спокійно закривати цю авіабазу, і після повернення в Україну місто спокійно стане звичайним курортом.
До теми – що росіяни зберігали на знищеній авіабазі в окупованому Криму: дивіться відео